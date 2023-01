Résultats du sondage hebdomadaire: les pliables Find N2 d’Oppo excitent, mais la disponibilité est un problème

Le sondage de la semaine dernière montre qu’Oppo peut devenir un acteur majeur sur le marché des smartphones pliables – le nouveau duo Find N2 a été accueilli avec éloge et enthousiasme. Cependant, un seul a une chance de se tailler une place sur le marché mondial.

L’Oppo Find N2 Flip sera disponible sur de nombreux marchés, mais lesquels et quand sont les détails qu’Oppo a laissés pour 2023. Le marché du flip pliable n’a pas trop d’entrées – le Galaxy Z de Samsung et le Razr de Motorola sont les principaux concurrents – mais sa conception sans espace et ses dimensions raisonnables gagneront certainement de nombreux cœurs.

Le prix est une préoccupation comme d’habitude, les pliables sont tout simplement trop chers pour certains. Le manque de résistance à l’eau est également considéré comme un problème. Pourtant, si le Find N2 Flip passe bien, il peut s’avérer un choix populaire parmi ceux qui recherchent un flip pliable.

À notre connaissance, l’Oppo Find N2 ne sera disponible qu’en Chine. Mais si jamais Oppo décide de l’amener sur de nouveaux marchés, le téléphone séduira de nombreuses personnes avec ses dimensions qui le distinguent dans le segment pliable horizontal.

Il y avait quelques plaintes dans les commentaires – l’absence d’une cote IP encore une fois, certaines préoccupations concernant le support logiciel et la suppression de la recharge sans fil. Même si la demande pour le Find N2 est là, c’est maintenant à Oppo de déterminer le côté offre de l’équation.