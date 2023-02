Résultats du sondage hebdomadaire : les nouveaux mid-rangers de Motorola divisent les opinions

Les outsiders ont gagné – le Moto G73 a laissé les acheteurs potentiels hésitants tandis que les G53, G13 et E13 ont reçu un accueil chaleureux lors du sondage de la semaine dernière. Nos yeux nous trompent-ils, un téléphone avec un écran HD+ l’a emporté sur un FHD+ ?

Il l’a fait en effet, bien qu’il y ait plus que cela. Le Moto G53 est moins cher, ce qui aide beaucoup – ce sont des téléphones abordables, après tout. Pour quelque chose de plus puissant, regardez la série Edge.

En parlant de cela, le Moto G73 a maintenant la 5G, ce qui est bien, mais le G53 ainsi que les téléphones Edge aussi. Certains des modèles plus anciens coûtent à peu près le même prix tout en offrant plus de matériel haut de gamme.

L’équilibre entre les spécifications et le prix est délicat, comme l’a découvert le Moto G23. C’est encore moins cher que le G53 mais il manque la 5G. Les réseaux LTE ne vont pas disparaître de sitôt, mais l’obtention d’un téléphone 4G uniquement en 2023 ne convenait toujours pas à beaucoup.

Cela dit, si vous baissez encore plus le prix, vous obtenez le Moto G13, un téléphone qui a reçu une note positive des électeurs. Le G13 perd l’appareil photo ultra large, mais l’unité 5MP du G23 n’avait rien d’impressionnant au départ. La caméra selfie a une résolution inférieure et la charge est plus lente, mais économiser 50 € achète beaucoup de bonne volonté, en fin de compte.

Enfin, le Moto E13, le moins cher du groupe, a également reçu un coup de pouce – en fait, son rapport était le plus positif des cinq modèles. Cela ne coûte pas cher, c’est la moitié du prix d’un G23, et le logiciel Android Go Edition est exactement ce qu’il faut pour que le matériel bon marché fonctionne bien.