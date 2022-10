Résultats du sondage hebdomadaire: les iPad 2022 ne parviennent pas à impressionner

Les nouveaux iPad 2022 ont été mis en vente cette semaine, mais la plupart de nos lecteurs n’en achèteront pas. Les opinions exprimées dans le sondage de la semaine dernière étaient contre les nouvelles ardoises Apple et avec le même raisonnement également – prix plus élevé, pas assez de mises à niveau pour attirer les acheteurs potentiels.

Dans le cas de l’iPad Pro 11 (2022) et de l’iPad Pro 12.9 (2022), un MacBook Air est considéré comme un meilleur outil pour effectuer du travail en déplacement. macOS a toujours été orienté vers le travail et la créativité et n’a fait que s’améliorer au fil des ans. iPadOS est-il enfin prêt à vous permettre d’exploiter toute la puissance du chipset Apple M2 ?

Eh bien, le nouvel iPadOS 16 a apporté des améliorations importantes au multitâche avec Stage Manager, qui fonctionne encore mieux lorsque vous connectez la tablette à un moniteur externe. Cependant, cela fonctionne également sur les iPad M1, y compris le dernier iPad Air, qui malgré une récente hausse de prix est toujours moins cher que les Pros. En regardant les ardoises de 256 Go, l’Air est maintenant à 750 $, l’iPad Pro 11″ (2022) est à 900 $. De plus, les 2021 Pros fonctionnent tout aussi bien, à moins que vous n’ayez vraiment besoin de cette fonction de survol avec l’Apple Pencil.

Le prix est également un problème majeur pour l’iPad (2022) – il commence maintenant à 450 $, tandis que le modèle 2021 est toujours disponible pour 330 $. Oui, le nouveau est meilleur avec USB-C et une option 5G (par rapport à Lightning et 4G), mais la plupart ne le voient pas comme 120 $ de mieux. Ainsi, la tablette de l’année dernière est considérée comme le meilleur choix pour ceux qui veulent un iPad bon marché.

Et à en juger par le nombre de votes négatifs (environ 2/3), la plupart des gens ne veulent pas d’un iPad bon marché. Ou dans certains cas, ils ne veulent pas de Nouveau iPad bon marché – beaucoup dans les commentaires ont déclaré qu’ils avaient un vieil iPad qui fait toujours tout ce dont ils ont besoin et ne voient aucune incitation à la mise à niveau.

Nous ne doutons pas qu’Apple continuera à vendre des millions et des millions d’iPad. Mais il semble que les itérations 2022 feront partie du peloton plutôt que les leaders de celui-ci.