Le sondage de la semaine dernière se termine par un résultat intéressant: les catégories de taille sont soigneusement classées du plus petit au plus grand. Et les plus petites catégories sont en tête avec des marges notables. Est-ce la fin des dalles de près de 7 pouces et la renaissance du mini vaisseau amiral?

Pas si vite. Cela pourrait bien être le résultat d’une minorité bruyante et passionnée. Les premières données de vente de la gamme iPhone 12 ont montré que le mini sous-performait, il ne représentait qu’environ 6% du volume. Comparez cela avec les premières attentes des analystes, qui prédisaient que les ventes mini et Pro Max seraient à peu près égales.

Les données de 6% datent de janvier et les choses ne se sont pas améliorées depuis. Il y a une semaine, un analyste de JP Morgan a rapporté qu’Apple avait réduit de 11 millions le nombre de versions de la mini et que la mini-production pourrait s’arrêter au deuxième trimestre de cette année.

À titre de comparaison, les commandes de construction pour l’iPhone 12 Pro Max ont été augmentées de 11 millions, le vanilla 12 Pro a obtenu une plus petite bosse de 2 millions (et les commandes d’iPhone 12 ont été réduites de 9 millions).

Cela signifie qu’Apple s’attend à voir une demande plus élevée pour le 12 Pro Max – le plus grand iPhone qu’il a construit à ce jour. Pendant ce temps, le 12 mini, le plus petit iPhone de la mémoire récente, ne fonctionne pas correctement.

Bien sûr, cela pourrait simplement être un cas de mini-produits phares ne correspondant pas à la base d’utilisateurs Apple. On pourrait affirmer qu’un mini-produit phare Android fonctionnera mieux, mais on peut difficilement utiliser les chiffres de vente des téléphones Xperia Compact pour étayer ces arguments.

En fin de compte, il reviendra aux consommateurs de mettre leur argent là où ils veulent – s’il y a vraiment une telle demande refoulée pour un mini produit phare, le premier à être publié devrait être un succès. Et cela ne semble pas probable pour le moment.