La nouvelle fonctionnalité du smartphone qui plaît à la plupart des gens est la caméra sous écran. Le premier téléphone de ce type est arrivé plus tôt cette année, mais 2020 a également vu la montée de certaines tendances de conception douteuses. Des tendances que nos lecteurs ne veulent pas voir se prolonger l’année prochaine – c’était le sujet du sondage de la semaine dernière.

Les modules de caméra inutiles sont apparus comme la caractéristique la plus détestée de la conception moderne des téléphones. Les capteurs de profondeur, les vagues «capteurs IA» et même les caméras macro n’apportent que peu ou pas d’utilité et ne donnent pas aux téléphones une apparence plus esthétique ou plus attrayante, contrairement à ce que les concepteurs peuvent penser.

La décision de supprimer presque tous les accessoires de la boîte a été la deuxième place du classement des «plus détestés». Apple l’a fait et alors que nous étions sûrs que d’autres suivraient, nous avions tort de penser que cela prendrait au moins jusqu’à l’année prochaine – Xiaomi l’a déjà fait, même si, certes, il vous donnera un chargeur gratuitement avec l’achat du Mi 11.

En lisant les commentaires, il y avait beaucoup de gens qui détestaient encore les encoches et les trous avec une passion brûlante. Ceux sous les caméras d’affichage ne peuvent pas arriver assez tôt. Mais les commentaires ont également montré assez clairement que beaucoup ne sont pas satisfaits du manque de petits téléphones.

Et pas seulement de petits téléphones abordables, mais aussi de petits produits phares. Si d’autres fabricants ont l’intention de copier les devoirs d’Apple, ils devraient avoir copié l’iPhone 12 mini, pas le chargeur.

Mais s’il y a une chose qui dérange plus les gens que la taille des téléphones modernes, c’est que beaucoup d’entre eux ont de petites piles. Les fabricants ont été pris dans une course à la vitesse de charge et ont sacrifié la capacité de la batterie dans le processus. Des vitesses de charge de plus de 100 watts font la une des journaux, mais la plupart des gens préfèrent avoir des téléphones qui n’ont pas besoin d’être chargés très souvent.

On espère que certaines de ces tendances défavorables seront inversées en 2021, mais nous pensons que certaines deviendront la nouvelle norme.