Résultats du sondage hebdomadaire: les deux modèles Moto Razr 40 ont des fans, mais l’Ultra est beaucoup plus populaire

Le sondage de la semaine dernière montre que Motorola est sur quelque chose avec la double sortie d’une vanille et d’un produit phare pliable. Le Motorola Razr 40 Ultra était celui que la plupart des gens préfèrent, mais le Razr 40 à la vanille a également trouvé une base de fans.

La plus grande critique du modèle de base est que Snapdragon 7 Gen 1. Il a été jugé trop sous-alimenté pour un téléphone à 800 € – le nouveau 7+ Gen 2 aurait vraiment renforcé la position de Razr 40 aux yeux des acheteurs potentiels.

Fait intéressant, personne ne s’est plaint du petit écran, qui semblait être la plus grande faiblesse du téléphone (le grand écran de couverture peut être la meilleure chose à propos de l’Ultra).

En parlant du Razr 40 Ultra, il a obtenu un résultat très positif dans le sondage. Ce téléphone (comme le Razr +) ira de pair avec le prochain Galaxy Z Flip5 aux États-Unis – la rumeur dit que le Samsung pliable correspondra au prix Ultra de 1 000 $. Motorola promet 3 mises à jour du système d’exploitation pour le téléphone, ce qui n’est pas aussi bon que le 4 de Samsung, mais devrait suffire à rassurer les gens.

Certains ne sont pas trop satisfaits du format d’image 22: 9 extra haut de l’écran interne. Au moins, Motorola s’est éloigné du facteur de forme extra large du Razr 2022 (celui-ci faisait 79,8 mm de large). Le nouveau modèle est également plus léger et il a l’option d’un dos en similicuir adhérent, de sorte que l’ergonomie a été améliorée.

La durée de vie de la batterie était une autre préoccupation – l’Ultra a marqué 83 heures dans notre examen, contre 64 heures pour le Razr 2022. C’est une belle amélioration, mais il est toujours derrière le Z Flip4 et le Z Flip5 promet de faire encore mieux.

L’utilisation d’un capteur plus petit et de résolution inférieure pour l’appareil photo principal par rapport au Razr de l’année dernière – 12MP 1/2,55″ contre 50MP 1/1,55″ – ainsi qu’un objectif plus étroit pour l’appareil photo ultra large ont également suscité des critiques. Après tout, ce téléphone coûte 1 200 €/1 050 £ en Europe et 1 000 $ aux États-Unis, ce qui représente beaucoup d’argent pour une configuration de caméra de base comme celle-ci.

À l’heure actuelle, Motorola est le seul rival de Samsung sur le marché du pliable pliable sur la scène mondiale. Oppo Find N2 Flip peut être difficile à trouver en Europe, le vivo X Flip n’est jamais arrivé. Et les deux sont introuvables en Amérique du Nord. L’approche à deux volets de Moto est prometteuse car le modèle vanille réduira le prix du Z Flip5, le téléphone Ultra tentera de le combattre sur les fonctionnalités.