Résultats du sondage hebdomadaire: les chipsets phares comptent toujours, mais la plupart des gens n’ont pas besoin du dernier

Le résultat du sondage de la semaine dernière montre que plus de la moitié de nos lecteurs pensent que les chipsets phares sont une considération importante lors du choix du prochain téléphone. Cependant, tout le monde ne se soucie pas de savoir s’il s’agit de la dernière puce phare. En fait, la plupart préfèrent obtenir une version plus ancienne car celles-ci ont tendance à offrir un bien meilleur rapport qualité-prix.

Il faut un certain temps aux puces de milieu de gamme pour rattraper les performances du CPU, du GPU et du FAI d’une ancienne puce haut de gamme. Par exemple, un téléphone alimenté par Snapdragon 855 de 2020 a toujours un GPU plus rapide qu’un téléphone avec le Snapdragon 778G. Le 778G reste un choix populaire qui propulse les milieu de gamme dans la gamme de 400 à 500 €. Pendant ce temps, un téléphone 2020 peut être bon marché comme des puces sur le marché de l’occasion.

Plusieurs personnes dans les commentaires ont mentionné la voie de l’occasion. Mais ce n’est pas la seule option, Qualcomm a amélioré quelques-uns de ses anciens succès et a sorti les Snapdragon 860 et 870. Ce dernier s’est avéré particulièrement populaire et a été présenté sur pas moins de 11 appareils cette année seulement.

D’une manière ou d’une autre, près de 40% des électeurs sont heureux de prendre un téléphone avec un chipset phare plus ancien. Il y a ceux qui veulent la dernière version, mais ils représentent moins de 25 %.

Ensuite, il y a ceux qui pensent que les puces de milieu de gamme ont atteint des niveaux “assez bons”. Ils considèrent que des choses comme l’écran, les caméras, la batterie, etc. sont plus importantes. Et ils soulignent qu’il existe parfois un écart énorme entre les performances de pointe et les performances soutenues.

Il y a deux choses qui causent cela. Tout d’abord, certaines puces haut de gamme chauffent, ce qui est également vrai pour les processeurs et les GPU des ordinateurs de bureau. Et bien que cela échappe au contrôle de (la plupart) des fabricants de smartphones, le deuxième problème est que certains d’entre eux lésinent vraiment sur le refroidissement, ce qui aggrave le problème. Les sections de référence de nos critiques incluent des tests d’étranglement thermique, car les références à elles seules ne racontent pas toute l’histoire.

Le refroidissement occupe généralement une place importante dans le marketing des téléphones de jeu. Et comme le sondage montre que certains – pas beaucoup mais certains – considèrent les chipsets phares comme quelque chose qui ne compte que pour les téléphones de jeu. Là, les GPU ternes de certaines puces de milieu de gamme peuvent vraiment faire baisser les choses. Les écrans 90 Hz et 120 Hz sont assez courants, même dans la gamme de prix inférieure, les GPU pouvant exécuter des jeux à 90 ips ou 120 ips sont rares, même dans le haut de gamme.

Cette semaine a vu l’introduction du premier téléphone Snapdragon 8 Gen 2 et des premiers téléphones Dimensity 9200 également – par coïncidence, ils font partie de la même famille (la série vivo X90). Ainsi, de nouvelles puces phares arrivent pour élever encore plus haut la barre des performances. De nouvelles puces de milieu de gamme sont également en route, si celles-ci sont votre préférence.