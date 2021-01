Les Samsung Galaxy S21 et S21 + ont été rétrogradés en écrans plats 1080p +, tandis que les S20 et S20 + avaient des écrans courbes 1440p +. «Rétrograder» n’est peut-être pas le mot juste ici car le sondage de la semaine dernière montre que Samsung a fait ses devoirs.

Nous avons divisé la résolution, le taux de rafraîchissement et la géométrie de l’écran en trois sondages distincts pour permettre diverses combinaisons. Dans les trois cas, l’option gagnante a recueilli environ les deux tiers des voix.











Taux de rafraîchissement élevé vs haute résolution • Écrans incurvés vs écrans plats

Mettre cela ensemble montre que la majorité préfère les écrans plats avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz (ou plus). C’est une excellente nouvelle pour les Galaxys, mais aussi pour les OnePlus 8T et Nord, le Sony Xperia 5 II, le Poco X3, le Pixel 5 et bien d’autres.

Cependant, de nombreux produits phares optent toujours pour un écran incurvé – comme le Galaxy S21 Ultra. La paire vivo X60 divise également les écrans en courbes pour le Pro et en plat pour la vanille. Le Xiaomi Mi 11 a un écran incurvé et le Mi 11 Pro le sera presque certainement aussi, peut-être que seul le Mi 11 Lite sera plat.

La bonne nouvelle pour ceux qui aiment les écrans à taux de rafraîchissement élevé de 1440p + est que la production de panneaux LTPO augmente. Ils réduisent la consommation d’énergie d’environ 15% et permettent des taux de rafraîchissement variables sans support matériel. Cependant, ils sont encore assez chers, ils seront donc limités aux produits haut de gamme.

Pour tout ce qui est plus abordable, un écran plat 1080p 120Hz conviendrait parfaitement.