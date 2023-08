Résultats du sondage hebdomadaire : le Xiaomi Mix Fold3 suscite l’enthousiasme à distance

Le Xiaomi Mix Fold 3 est-il le meilleur pliable horizontal à ce jour ? Selon les résultats du sondage de la semaine dernière, la réponse semble être un « oui » catégorique, mais avec un gros problème : jusqu’à présent, Xiaomi n’a pas prévu de commercialiser le Fold 3 sur le marché mondial, le laissant comme une exclusivité chinoise. .

Et c’est un problème pour tous les acheteurs potentiels qui vivent ailleurs. Certains aiment suffisamment le pliable pour essayer d’en importer une unité, acceptant les risques liés à l’achat d’un appareil coûteux qui n’a pas de support officiel (logiciel et matériel) à proximité.

La configuration de l’appareil photo du téléphone – 50MP principal, 5x et 3,2x télé (tous deux 10MP) et un ultra large de 12MP, tous avec réglage Leica – est convaincante, la batterie de 4 800 mAh avec une charge filaire de 67 W et une charge sans fil de 50 W sont des caractéristiques remarquables.

Mais ils ne suffisent pas pour valoir la peine d’une importation sur le marché gris pour un tiers des électeurs. Et à moins que Xiaomi ne change sa stratégie en matière de pliables, le Mix Fold 3 restera juste une curiosité pour une grande partie du marché.

Ensuite, il y a ceux qui ne sont pas convaincus que le Mix Fold 3 en vaut la peine, même s’il était largement disponible. Certains ont encore des problèmes de durabilité (Xiaomi est toujours à la traîne et n’offre aucun indice IP), certains veulent des fonctionnalités supplémentaires comme un stockage extensible, d’autres pensent que 6,56″ (21:9) plié et 8,03″ déplié est tout simplement trop grand, et d’autres encore. Je pense que la concurrence propose de meilleurs pliables horizontaux.

Le prix est également une préoccupation – le prix chinois est inférieur à ce que coûterait le Mix Fold 3 dans d’autres régions, en raison des taxes locales et autres. Mais nous ne saurons pas combien cela coûterait réellement jusqu’à ce que Xiaomi décide d’essayer de le vendre ailleurs.

En attendant, ce dernier Mix reste un téléphone cool qui n’est accessible qu’à nos lecteurs chinois et à quelques âmes courageuses d’ailleurs.