Résultats du sondage hebdomadaire : le Xiaomi 13T Pro est plus populaire que le 13T, les deux ont besoin de bonnes critiques

D’après le sondage de la semaine dernière, 22 % des personnes interrogées estiment que la prime de 150 € pour le Xiaomi 13T Pro en vaut la peine pour les fonctionnalités supplémentaires par rapport au vanilla 13T. Cela ne veut pas dire que le téléphone vanille n’est pas souhaitable, bien sûr.

Cependant, le Xiaomi 13T a besoin de bonnes critiques, car à l’heure actuelle, il existe une répartition presque égale entre les personnes prêtes à en acheter un et celles qui attendent de voir comment le téléphone se comporte lors des tests. Notre examen est en cours, alors restez à l’écoute.

Comparant les deux modèles montrent que le modèle Pro dispose d’un chipset plus rapide (Dimensity 9200+ contre Dimensity 8200 Ultra) et qu’il est livré avec 4 Go supplémentaires de RAM dans la configuration de base. En plus de cela, il existe une prise en charge de charge plus rapide (120 W contre 67 W), donc une charge complète prend moins de deux fois moins de temps (19 minutes contre 42 minutes). Pour en savoir plus sur les avantages du modèle Pro, consultez notre test du Xiaomi 13T Pro.

Ces éléments font du Xiaomi 13T Pro le modèle le plus recherché – pas de beaucoup, mais il y a une nette différence dans les graphiques. Le Pro a été comparé au Redmi K60 Ultra dans les commentaires, cependant, il s’agit d’un modèle uniquement chinois que vous ne pouvez pas obtenir sans une importation grise, vous devrez également flasher une nouvelle ROM dessus et vous perdrez le fabricant. le soutien aussi.

Cela nous amène à une discussion différente qui se déroulait dans les commentaires : on a l’impression qu’il manque un modèle à la série 13T. Quelque chose de plus petit que les 13T et 13T Pro de 6,67 pouces, qui mesurent 75,7 mm de large et pèsent environ 200 g.

Après avoir mentionné le support, Xiaomi a amélioré son jeu et correspond à Samsung sur le système d’exploitation et les mises à jour de sécurité. Certains se moquent encore de MIUI, mais c’est néanmoins une victoire pour le logiciel Xiaomi. Les deux téléphones ont également un indice IP68 complet, contrairement aux modèles 12T (le Pro avait IP53, le modèle vanille n’était pas du tout classé).

Enfin, le succès des Xiaomi 13T et 13T Pro variera selon les régions. Dans certains pays, ces deux produits appliquent des prix exceptionnels qui nuisent à la concurrence, dans d’autres moins.