Résultats du sondage hebdomadaire : le vivo X90 Pro+ est comblé d’amour

Si vous avez suivi la Coupe du Monde de la FIFA, vous avez vu de nombreuses publicités pour la série vivo X90. L’un des trois modèles s’est révélé très apprécié dans le sondage de la semaine dernière tandis que ses deux frères et sœurs ont été laissés dans son ombre.

Nous parlons du vivo X90 Pro+. Plus de la moitié des personnes qui ont voté ont exprimé leur intérêt. Un autre quart des électeurs peut être influencé en sa faveur s’il obtient de bons résultats dans les critiques par rapport à d’autres téléphones dotés d’un appareil photo doté de capteurs 1″.











La série vivo X90 en un coup d’œil

Depuis que le X80 Pro + a été annulé, le X90 Pro + est une mise à niveau encore plus importante par rapport à la série 2021 qu’elle ne l’aurait été puisqu’elle est mesurée par rapport au X80 Pro standard. Certains propriétaires de X80 Pro dans les commentaires se demandaient si la mise à niveau valait la peine. Nous ne pouvons pas encore répondre à cette question car le téléphone est encore à quelques jours de sa sortie.

Le vivo X90 Pro est également équipé d’un capteur 1″ et il coûte moins cher. Cependant, la perte de l’objectif périscope et du chipset Snapdragon 8 Gen 2 a vraiment limité son attrait. Nous sommes intéressés à voir comment fonctionne le chipset Dimensity 9200, mais cela ne suffit pas à lui seul pour faire du téléphone un succès.

Bien sûr, les gens ont remarqué que le Pro a une charge filaire plus rapide (120 W contre 80 W) et correspond au Pro + sur la charge sans fil (50 W), en plus il a une batterie légèrement plus grande (de 170 mAh). Cependant, cela n’a pas suffi à compenser les déclassements. Beaucoup plus de gens envisagent de faire des folies sur le Pro + au lieu d’obtenir le Pro régulier.

Quant au Vivo X90 vanille, les électeurs n’y ont pas vu beaucoup de potentiel. Avec un écran et une configuration de caméra moindres, le modèle vanille n’a pas attiré beaucoup d’attention dans le sondage et dans les commentaires.

Certaines personnes s’inquiétaient de la disponibilité de la série X90 en Europe. Bien que vivo n’ait annoncé aucun plan officiel, le vivo X80 Pro est disponible sur le Vieux Continent depuis juin, nous nous attendons donc à ce que le X90 Pro le soit également, peut-être aussi le Pro+. Cela pourrait prendre quelques mois avant que nous ne le sachions, cependant.