Résultats du sondage hebdomadaire : le vivo X200 Pro mini adoré, le X200 Pro reçoit également un accueil chaleureux

Les téléphones petits mais puissants ont tendance à être très populaires sur Internet, même si « petit » n’est plus un terme précis ces dernières années. Et, mon garçon, Vivo a-t-il sorti l’un des meilleurs téléphones petits mais puissants que nous ayons jamais vus.

Nous parlons bien sûr du vivo X200 Pro mini. Le téléphone a reçu une réponse extrêmement positive qui pourrait devenir encore plus positive si le mini réussit les critiques avec brio. Certains ont trouvé des choses à ne pas aimer à propos du mini – souhaitant un capteur de 200 MP dans la caméra télé ou n’aimant pas le lecteur optique d’empreintes digitales (le grand Pro en a un à ultrasons). Et bien sûr, sa taille – avec un écran de 6,3 pouces, ce n’est qu’un mini par rapport aux énormes dalles que nous avons pour les téléphones phares de nos jours.

Le vivo X200 Pro a également reçu un accueil chaleureux – en fait, sans le mini, cela aurait été un excellent résultat. Il y a plus d’incertitude ici, donc davantage de gens attendront et liront les critiques avant de prendre une décision. Le prix est également une préoccupation pour ce modèle. Notez que nous ne connaissons pour l’instant que les prix chinois, puisque vivo n’a pas encore annoncé quels modèles X200 seront disponibles sur le marché mondial (sans parler de leur prix).

Comme on pouvait s’y attendre, le vanilla vivo X200 est le modèle le moins excitant du trio. S’il est bien évalué et proposé au bon prix, il pourrait devenir populaire à lui seul. Les coupes dans le matériel ont peut-être été trop importantes et un grand nombre de personnes pensent que le X200 ne leur convient pas.

Nous travaillons sur un examen complet du vivo X200 Pro. Certains résultats sont prêts, vous pouvez donc en savoir plus sur l’endurance de la batterie avant la publication de l’examen complet. Nous avons également des tests pratiques du X200 Pro mini et du X200.