Résultats du sondage hebdomadaire : le Steam Deck de Valve bat le Nintendo Switch OLED

Valve a volé le tonnerre de Nintendo – les gens étaient déjà tièdes sur les mises à niveau minimales apportées par le Switch OLED, mais ensuite la propre console portable de Valve est arrivée pour offrir aux gens une alternative séduisante.

Beaucoup se plaignent du manque de supports de jeux physiques, ce qui facilite la vente d’anciens jeux dont vous n’avez plus besoin. Et c’est vrai, mais toute la raison d’être de Steam est de permettre l’achat, l’installation et le jeu d’un nouveau jeu en quelques clics et le faire en ligne rend l’ensemble du processus sans friction.





Valve Steam Deck • Nintendo Switch OLED

De plus, il ne s’agit que d’un PC Linux dans un format inhabituel, il devrait être possible de brancher un lecteur de DVD externe via USB si vous le souhaitez vraiment. Le Deck est un PC, d’accord, et les trois modèles ont des emplacements de 2230 m.2. Il sera possible de mettre à niveau le stockage, mais Valve prévient que le SSD est dans un endroit difficile à atteindre et recommande aux utilisateurs finaux de ne pas le manipuler. Donc, si vous aviez l’intention d’obtenir l’option la moins chère (400 $ avec un stockage eMMC de 64 Go) et d’échanger le stockage vous-même, vous voudrez peut-être reconsidérer.

Les cartes de jeu de Nintendo offrent les avantages des supports physiques – y compris des jeux qui n’occupent pas d’espace sur la mémoire interne, des temps d’installation réduits, etc. Et vous pouvez également les vendre.

En parlant de jeux, le plus grand facteur décisif semble être la bibliothèque de jeux. Si vous ne vous souciez pas des exclusivités Nintendo, le Switch OLED n’a pas grand-chose à vous offrir que vous ne pouvez pas récupérer sur Steam. Mais les exclusivités Nintendo ont tendance à être très populaires et sont l’application qui tue pour le Switch.

Si Nintendo sort un jour un Switch Pro, cela pourrait renverser la vapeur sur Valve. Mais pour l’instant, le Steam Deck semble être la meilleure console portable, du moins aux yeux des fans.

Naturellement, certains ont préféré les PC de bureau et les consoles de salon plus costauds pour les jeux. C’est la voie à suivre si vous voulez des graphismes modernes et de haute qualité. Cependant, étonnamment peu ont voté pour qu’ils utilisent leur téléphone pour jouer – « étonnamment peu », compte tenu du grand nombre de téléphones de jeu annoncés.