Résultats du sondage hebdomadaire : le Sony Xperia 5 V est un excellent téléphone mais il est trop cher

Tout comme l’année dernière avec le Mark 4, les gens adorent le Sony Xperia 5 V, mais ils n’aiment pas son prix. En d’autres termes, c’est un excellent téléphone, mais il existe d’autres excellents téléphones qui ne coûtent pas autant cher.

Ce n’est pas tout, Sony n’a pas encore annoncé une sortie nord-américaine du téléphone, ce qui coupe l’un des marchés les plus importants : les consommateurs bien nantis qui ont un choix limité de marques dans leurs magasins locaux. Cela dit, cela s’est avéré être une question relativement mineure dans le sondage.

En ce qui concerne le matériel, (comme on pouvait s’y attendre) le Xperia 5 a reçu des éloges pour sa superbe autonomie. Et bien sûr, l’emplacement microSD et la prise casque apparaissant ensemble sur un téléphone sont spéciaux. Même le rapport hauteur/largeur 21:9 de Sony pour l’écran continue de recevoir des commentaires positifs.

Mais tout n’est pas parfait. La suppression complète du téléobjectif s’est avérée être une décision impopulaire (à quoi pensait Sony ?). Le Mark 5 a également été critiqué pour sa mauvaise gestion thermique. Sony est également à la traîne de la concurrence en termes de support logiciel, ce qui n’est pas génial pour un téléphone aussi cher. Et le mode de taux de rafraîchissement élevé de l’écran pourrait vraiment utiliser un mode Auto approprié (sinon un passage à LTPO).

Le Sony Xperia 5 V sera mis en vente plus tard ce mois-ci, les précommandes devraient bientôt commencer. Les précommandes bénéficient d’une paire d’écouteurs antibruit WH-CH720N gratuite (d’une valeur de 100 €). Consultez nos écrits et revue vidéo pour en savoir plus sur le téléphone.