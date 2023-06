Résultats du sondage hebdomadaire : le Sony Xperia 1 V est apprécié mais cher, le Xperia 10 V ne convainc pas

Snapdragon 695 ? « Non, merci », ont dit les gens lors du sondage de la semaine dernière. Le Sony Xperia 10 V ressemble à un flop car le chipset obsolète et l’écran 60 Hz sont difficiles à vendre à 450 €. Et cet appareil photo 48MP amélioré semble étrange avec sa limitation vidéo 1080p @ 30fps définie par le chipset qui aurait vraiment dû être retiré maintenant.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire sur le 10 V, quelques personnes qui aiment le téléphone pour sa taille, son emplacement pour carte et sa prise casque ont déclaré qu’ils pourraient aussi bien obtenir le Mark 4 – les quelques mises à niveau du modèle 2023 ne valent pas la peine le surcoût.

Cela dit, concentrons-nous sur le Sony Xperia 1 V, un téléphone que les gens aiment vraiment. Eh bien, ils l’aiment de loin, 1 400 €/1 300 £ est un prix trop élevé pour la plupart des gens et à en juger par les générations précédentes de téléphones 1, il ne va pas beaucoup baisser avec le temps.

Le Xperia 1 V a un attrait de niche, mais c’est le roi de sa niche. Ce téléphone est à l’intersection de deux des activités de Sony : les caméras et les consoles de jeux. L’appareil photo en particulier est parfait pour les personnes qui aiment retoucher les photos manuellement. De plus, la capacité du téléphone à enregistrer des vidéos 4K pendant de longues périodes sans surchauffe a été saluée dans les commentaires.

Ce n’est pas parfait, cependant. Sony a vraiment besoin de se joindre à d’autres fabricants de téléphones pour étendre la prise en charge logicielle de ses téléphones, en particulier son produit phare coûteux. C’est quelque chose qui pourrait convaincre les gens sur la clôture que la qualité vaut le coût supplémentaire.

Une critique qui s’applique à la fois au Xperia 1 V et au 10 V est la disponibilité relativement limitée dans le monde. De plus, plusieurs acheteurs potentiels ne sont pas satisfaits de la sélection boutonnée de couleurs pour le 1 V – il n’y en a que trois et certains marchés n’en ont même pas autant.