Résultats du sondage hebdomadaire : le Sony Xperia 1 III a des fans dévoués, un prix inférieur rapporterait plus

Des mois après son lancement initial, le Sony Xperia 1 III est enfin disponible en pré-commande. Il devrait commencer à être expédié le 19 août aux États-Unis et au Royaume-Uni, fin août en Europe continentale (par ex. Amazon Allemagne a fixé la date de lancement au 25 août). Et certaines personnes ont un œil sur le produit phare Mark 3, mais plus encore sur son prix.

Le sondage de la semaine dernière montre qu’environ un cinquième des électeurs sont intéressés à précommander le 1 III. Ils recevront gratuitement une paire d’écouteurs à réduction de bruit WH-1000XM3 (Europe) ou WF-1000XM (États-Unis), ainsi que quelques cadeaux supplémentaires (selon la région).

Cependant, un groupe encore plus important, un tiers des électeurs, attendra un prix inférieur. Cela peut ou peut ne pas fonctionner pour eux. Les téléphones Sony se vendent en volumes relativement faibles, leur prix est donc assez stable, à la fois pour les unités neuves et les téléphones d’occasion.

Il y a eu un débat dans les commentaires sur les mérites du Xperia 5 III par rapport à son grand frère. Comme nous l’avons noté dans nos écrits et critiques vidéo, cet écran de classe 4K comporte quelques mises en garde. C’est quand même unique en son genre. De plus, si l’ancienne génération Mark 2 est une indication, le plus petit téléphone peut avoir la meilleure autonomie de la batterie.

L’un des avantages de Sony en termes de design au lieu de suivre les tendances du marché est qu’il n’a pas à lancer ses produits au même rythme que le reste de l’industrie – pour le meilleur ou pour le pire, aucun téléphone 2021 n’est tout à fait comme le Xperia 1 III.