Résultats du sondage hebdomadaire: le Redmi K40 Gaming ressemble à un gagnant

Les téléphones de jeu ne sont pas pour tout le monde, mais le sondage de la semaine dernière montre que si vous en voulez un, le Redmi K40 Gaming est un excellent choix. Il se distingue du reste de la famille K40 (elle-même assez populaire) avec un chipset MediaTek Dimensity 1200 remplaçant les Snapdragons.

Il est en vente en Chine depuis quelques semaines maintenant, il coûte 2000 CNY (environ 310 $), le même prix que le K40 vanille. Les deux partagent de nombreuses similitudes, y compris l’OLED 120 Hz avec prise en charge HDR10 +.

Pour améliorer les temps de réponse, le téléphone de jeu augmente la fréquence d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz à 480 Hz et comprend des boutons d’épaule – physiques, plutôt que capacitifs ou ultrasoniques comme certains autres combinés de jeu.

Redmi K40 Gaming en quelques mots

Le K40 Gaming intègre également un refroidissement renforcé et une batterie plus grande avec une charge plus rapide (5065 mAh à 67W, contre 4520 mAh et 33W). C’est un téléphone optimisé pour maintenir les performances sur de longues périodes et pour avoir un temps d’arrêt aussi court que possible une fois qu’il a besoin de se reposer.

Certains étaient inquiets pour le logiciel – Xiaomi était dans l’eau chaude avec le gouvernement américain – mais cela a été clarifié plus tôt cette semaine afin que Redmis (et d’autres appareils fabriqués par Xiaomi) ne devraient pas avoir de problèmes pour exécuter le logiciel Google.

Les autres problèmes signalés sont l’absence de prise casque (les écouteurs filaires ont une latence plus faible) et un emplacement pour carte microSD (pièce de rechange pour tout contenu non lié au jeu). Malheureusement, il n’y a rien à faire à ce sujet (un Black Shark plus cher peut résoudre la première moitié de ces problèmes).

Bien sûr, il y en a beaucoup qui ne se soucient tout simplement pas des téléphones de jeu. Et c’est bien, vous avez le choix entre trois autres téléphones K40 (sans parler du reste de l’écurie de Xiaomi). La bonne nouvelle pour l’entreprise est que très peu de gens préféreraient un téléphone de jeu concurrent.