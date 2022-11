Résultats du sondage hebdomadaire: le Realme 10 ne parvient pas à impressionner

Realme a commencé comme une entreprise axée sur les téléphones à bon rapport qualité-prix et s’est développée à partir de là. Cela signifie que les combinés comme le Realme 10 devraient être son pain et son beurre, mais les personnes interrogées dans le sondage de la semaine dernière n’ont pas été impressionnées. Le téléphone coûte trop cher pour ce qu’il offre. Ou offre trop peu pour combien cela coûte. Quoi qu’il en soit, les passionnés de technologie à petit budget passeront largement sur celui-ci.

Certains de ceux qui ont un budget serré disent qu’ils prendront plutôt un téléphone d’occasion – quelque chose de plus ancien qui tient toujours. D’autres regardent les offres alternatives de Poco, Samsung, Motorola et autres et aiment mieux ce qu’ils voient.

Aucune 5G ne retient vraiment le téléphone, surtout maintenant que le Realme 10 5G est officiel. La couverture 5G se développe rapidement et les téléphones 4G seront de plus en plus relégués au niveau d’entrée. Sauf que 250 € n’est pas un prix d’entrée de gamme.

Aussi, pourquoi couper l’appareil photo ultra-large – le Realme 9 en avait un. Pour cette génération, Realme a choisi les performances du chipset plutôt que la qualité de l’appareil photo, mais peu de commentaires ont été impressionnés par l’Helio G99. C’est une puce décente, mais à ce prix, elle empiète sur le territoire de Dimensity.

Au final, le Realme 10 a devancé son prédécesseur, qui a une caméra ultra-large (et un principal de 108MP). Cependant, le 10 est encore assez impopulaire parmi la foule férue de technologie. Quant au Realme 10 5G, celui-ci n’est pas encore sorti de Chine, donc une bataille en tête-à-tête devra attendre.