Résultats du sondage hebdomadaire : le Poco M3 Pro 5G doit prouver qu’il est meilleur que ses frères et sœurs 4G

Vous pouvez obtenir un téléphone 5G avec un budget limité, mais combien de personnes veulent réellement un téléphone 5G à petit budget ? À en juger par le sondage de la semaine dernière, bon nombre de personnes s’intéressent à la technologie de réseau de nouvelle génération, mais le Poco M3 Pro n’est pas nécessairement leur téléphone 5G économique de choix.

Certains en ont déjà arraché un lors de l’accord lève-tôt qui a fait baisser le prix de 20 € – dans ce segment, c’est une remise importante. Mais maintenant que l’accord est conclu, les gens attendent jusqu’à ce que les critiques soient publiées.

D’autres n’attendent pas, ils ont déjà opté pour d’autres modèles 5G qu’ils préfèrent. Mais ce ne sont peut-être pas les téléphones 5G avec lesquels le M3 Pro est vraiment en concurrence. Dans les commentaires, beaucoup ont évoqué le Poco X3 (n’oubliez pas la version NFC), qui coûte à peu près le même prix, mais qui a un meilleur écran et un meilleur appareil photo, une construction plus premium et une charge plus rapide, être 4G uniquement n’est pas considéré comme une grande partie de un problème.

Les gens n’étaient pas ravis que le Poco M3 Pro soit vraiment un Redmi Note 10 5G avec un panneau arrière différent. Pire encore, certains craignent que les deux téléphones ne soient pas aussi identiques qu’il n’y paraît au premier abord – le téléphone de marque Redmi obtient-il un meilleur logiciel prenant en charge celui de marque Poco ? Si nous regardons les modèles précédents, par exemple le Poco M2 Pro et le Redmi Note 9S (qui sont presque identiques), nous voyons que le Redmi a obtenu Android 11 en février, tandis que le Poco attend toujours. En janvier, un dirigeant de Poco a déclaré qu’il arriverait dans « quelques semaines », mais en avril, il était encore en phase de test et ne l’a pas encore quitté.

Quoi qu’il en soit, nous ne comptons pas encore sur le Poco M3 Pro. Poco a expédié plus de 3,2 millions d’unités de la vanille M3 et les deux ne sont pas si éloignés l’un de l’autre en termes de prix. Plus loin maintenant que l’offre anticipée est terminée, bien sûr, mais nous doutons que ce soit la seule et unique remise que le Pro obtiendra jamais.

À moins que vous ne pensiez que le M3 vanille est meilleur que le M3 Pro – nous aurons bientôt plus à dire sur le sujet car nous venons de recevoir un Pro à revoir (et nous avons déjà examiné le modèle vanille).