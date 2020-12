Si le sondage de la semaine dernière montre quelque chose, c’est qu’il vaut mieux lancer un téléphone avant les vacances shopping, pas sur. Le Poco M3 a obtenu un peu plus de 50% de votes positifs, ce qui est une bonne performance pour un téléphone abordable, bien que la plupart de ceux qui sont intéressés se sont abstenus d’en acheter un le vendredi noir la semaine dernière.

Environ 45% des électeurs veulent voir les avis avant de prendre une décision. Le M3 a l’air bien pour le prix, mais il y avait des questions sur le Snapdragon 662 – est-il encore assez rapide? D’autant que ce téléphone a un écran 1080p (et que les gens ont apprécié la résolution plus élevée). La grande batterie et le bon matériel audio (haut-parleurs stéréo + prise jack 3,5 mm) étaient également dans la colonne «plus».

Seulement 11% environ ont sauté sur l’offre Black Friday, qui a réduit le téléphone de 20 $ / 20 € à 130 $ / 130 €. Et maintenant, une critique élogieuse devient encore plus critique car le prix plus élevé met plus de téléphones en lice – de nombreux commentateurs disaient déjà qu’ils peuvent obtenir une bonne affaire sur un Poco X3, qui est sans aucun doute le téléphone le plus performant.

Les choses à attendre dans le Poco M4? Un chipset plus rapide et une caméra ultra-large iront un long chemin, l’ajout de NFC aiderait également à changer les esprits des 44% des électeurs qui n’achètent pas le package M3.