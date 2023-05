Résultats du sondage hebdomadaire : le Pixel 7a démarre fort, le Pixel Fold a été jugé trop cher

Comme prévu, le Pixel 7a a suscité beaucoup d’intérêt – le produit presque phare de Google à un prix attractif compte déjà de nombreux acheteurs. Certains pensent que c’est trop cher, mais les prix des pixels ne tiennent pas très longtemps au PDSF.

Par exemple, le Pixel 7 tombe régulièrement à peu près au même prix que le 7a à certains endroits occasionnellement. Le prix fluctue un peu, vous devez donc attendre votre temps, mais le matériel légèrement meilleur du 7 en vaut la peine.

À l’heure actuelle, beaucoup de gens prévoient de faire exactement cela, acheter le Pixel 7 à un prix de 7a. Et cela restera possible jusqu’à ce que le 7 soit interrompu, ce qui se produira probablement autour du lancement du Pixel 8. Et d’ici là, le prix du Pixel 7a aura baissé.

Une chose sur laquelle Google doit vraiment travailler est d’apporter les téléphones Pixel à plus de marchés. Nous comprenons que l’entreprise n’a pas beaucoup d’expérience dans la vente au détail, mais elle laisse beaucoup de ventes potentielles sur la table en ce moment.

Dans un résultat qui ne devrait surprendre personne, le Google Pixel Fold a été jugé trop cher. 1 800 $, c’est beaucoup, même pour le marché américain, qui est le seul marché sur lequel vous pouvez réellement obtenir un Fold en ce moment. Des critiques élogieuses peuvent renforcer l’attrait du premier pliable de Google, mais cela ne dépassera jamais les palmarès des ventes.

Et ce n’était pas prévu, mais c’est un produit important pour Google. Si les pliables sont l’avenir, Google (en tant que principal développeur d’Android) a besoin de matériel de première partie dans cette catégorie.