Les économies d’échelle signifient qu’une fois qu’un produit devient populaire, il coûte également moins cher. Mais cela crée une situation sans issue : il est difficile pour un produit coûteux de devenir populaire. À l’heure actuelle, c’est le problème auquel sont confrontés les pliables, en particulier la variété horizontale.

Le sondage de la semaine dernière montre que le OnePlus Open est un téléphone très prometteur. Il pourrait même s’agir du meilleur de sa catégorie que les marchés en dehors de la Chine aient connu. Et pourtant… eh bien, le camembert parle de lui-même, 40% des votants sont intéressés par l’Open, mais le trouvent trop cher.

Pour être honnête, cela coûte moins cher que le Galaxy Z Fold5 de Samsung (à moins que vous ne souscriviez à l’une des offres Samsung, qui sont assez fréquentes, mais OnePlus a également une offre). Quoi qu’il en soit, 100 $/100 € de moins semblent insignifiants lorsque l’on considère un prix de 1 700 $/1 800 €. Hélas, ce n’est pas un problème qui se résoudra du jour au lendemain : même plusieurs années après l’arrivée des premiers pliables sur le marché, les prix restent assez élevés.

En dehors de cela, il y avait le contingent habituel d’électeurs « Je ne veux pas d’un pliable ». Pour certains, cela signifie n’importe lequel pliable, même si nous ne pensons pas que les personnes qui recherchent un grand pliable horizontal achèteront un petit pliable comme alternative.

Cela mis à part, peu de gens pensent qu’il existe actuellement un meilleur pliable horizontal sur leur marché. OnePlus (et, soyons honnêtes, Oppo) méritent des félicitations pour le matériel impressionnant qu’ils ont construit. Et OxygenOS 13.2, avec ses nouvelles fonctionnalités centrées sur le pliable, a réussi à impressionner, même à partir de la version pliable de One UI que Samsung peaufine depuis des années.

