Résultats du sondage hebdomadaire : le OnePlus Nord CE n’est pas le nouveau roi du milieu de gamme, mais pourrait dépasser l’original

Le OnePlus Nord CE 5G a eu du mal à se défendre dans le sondage de la semaine dernière – il a reçu des votes positifs et, surtout, il a devancé le Nord d’origine par une marge décente. Mais la majorité a voté contre.

L’objectif de l’appareil « Core Edition » était de réduire le gras de la fiche technique et d’apporter une réduction de prix qui fera de ce milieu de gamme l’un des téléphones offrant le meilleur rapport qualité-prix. OnePlus a-t-il réussi ?

Pas tout à fait, à première vue. L’ombre de deux téléphones Poco – le X3 Pro et le F3 – planait sur le Nord CE. D’autres alternatives comme le Galaxy A52 5G de Samsung (et les offres de la série F associée) ont également été évoquées dans les commentaires (bien qu’il faille noter que le 5G est plus cher que le Nord, tandis que le A52 4G est moins performant).





Points forts du OnePlus Nord CE 5G

La question est de savoir quelle valeur accordez-vous à cette interface stock-ish d’OxygenOS ? Pour certains, c’est un argument de vente clé. Et vous bénéficierez de deux ans de mises à jour du système d’exploitation, plus un supplémentaire de correctifs de sécurité. Cependant, les téléphones Samsung bénéficieront d’une année supplémentaire, tandis que ceux de Xiaomi devraient correspondre au OnePlus.

Quoi qu’il en soit, le Nord CE contient également quelques subtilités comme une prise casque 3,5 mm et un écran toujours allumé et une autonomie de batterie exceptionnelle avec une charge rapide (bien que l’avantage par rapport à la concurrence ne soit pas révolutionnaire).

Si vous êtes toujours indécis, vous pouvez lire notre critique pour un examen détaillé du téléphone. Il y a des choses qui peuvent être modifiées, par exemple le traitement de l’image de la caméra pourrait être meilleur. Cependant, aucune mise à jour logicielle n’ajoutera le support HDR10+ manquant sur l’écran ou un verre Gorilla pour le protéger.

Il semble que le OnePlus Nord CE 5G ait échoué à sa mission de « tueur de milieu de gamme ». Cependant, le Nord original s’est avéré assez réussi et s’il y a une bonne nouvelle à partir de ces résultats de sondage, c’est que plus de personnes ont voté en faveur du CE que du Nord original. Le Nord original lui-même a fait face à de nombreux sceptiques au début.