Résultats du sondage hebdomadaire : le nouveau Phantom X de Tecno reçoit un accueil chaleureux

La première entrée de Tecno sur le marché haut de gamme, le Phantom X, a obtenu un vote de confiance dans le sondage de la semaine dernière. Pas par une énorme marge, mais plus de gens sont intéressés par ce que le téléphone a à offrir que ceux qui disent carrément « non ».

Le téléphone n’a cependant pas échappé aux critiques. Un meilleur traitement d’image peut grandement contribuer à améliorer la position du téléphone dans le segment du marché axé sur l’appareil photo. Certains ont blâmé les pieds du chipset Helio G95 – un chipset Dimensity aurait été une meilleure option car ceux-ci sont livrés avec des FAI plus avancés et des performances globales plus élevées pour démarrer.

Ce qui est déroutant à propos du Phantom X, c’est qu’il produit certaines des meilleures photos nocturnes que nous ayons vues récemment. Et c’est là que la plupart des téléphones vacillent – ​​la photographie de jour est un problème résolu, mais peu de fabricants réussissent à prendre des photos de nuit.

Quoi qu’il en soit, HiOS a montré la puce G95 sous son meilleur jour avec une interface utilisateur rapide et un ensemble de fonctionnalités décent (si incomplet). De plus, vous obtenez 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui est plus que ce que la plupart des concurrents ont à offrir. Ensuite, il y a le slot microSD, la prise casque 3,5 mm et le NFC, des éléments qui sont souvent laissés de côté dans les modèles de milieu de gamme.

Alors que Tecno n’a pas tout compris, le Phantom X est très prometteur. Certains pensent qu’il offre un excellent rapport qualité-prix (même s’il s’agit du téléphone le plus cher de Tecno à ce jour), d’autres ne peuvent pas surmonter certains des inconvénients de la fiche technique. Pourtant, c’est une gamme de produits à surveiller à l’avenir.

Si vous faites partie de ceux qui aiment le forfait Phantom X, sachez que le téléphone est déjà disponible dans quelques pays (et d’autres sont à venir). Assurez-vous de lire notre critique en premier.