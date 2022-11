Résultats du sondage hebdomadaire : le Motorola Razr 2022 impressionne les fans de clamshell

Le sondage de la semaine dernière montre que tout le monde n’est pas convaincu par l’idée des pliables rabattables – ou peut-être l’idée des pliables en général – mais la plupart de ceux qui voient le Motorola Razr 2022 comme l’une des meilleures options disponibles. Non pas qu’il y ait beaucoup d’options, certes, mais cela semble certainement pouvoir éloigner certains acheteurs potentiels du flip Samsung.

Nous avons publié notre revue détaillée cette semaine. Nous avons trouvé beaucoup à aimer sur le téléphone, mais aussi quelques inconvénients. Parmi eux, le prix, mais le téléphone vient d’être lancé en Occident, il se vend donc au PDSF. Le Black Friday et la saison des fêtes approchent à grands pas, il pourrait donc y avoir des offres et des réductions dans un proche avenir.

En l’état, le Razr 2022 est un pliable à 1 200 € avec un écran OLED 144 Hz qui peut se fermer sans laisser d’espace. Certains souhaitent que le rapport d’aspect soit plus mince car la largeur de 79,8 mm est trop pour certaines mains.

Une autre préoccupation exprimée dans les commentaires concernait le support logiciel – malheureusement, Motorola n’a pas encore fourni de détails et il n’a pas le meilleur bilan en matière de fourniture de mises à jour en temps opportun ou d’un support logiciel long. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus.

Motorola s’est éloigné du design emblématique du Razr pour cette génération. Cela a rendu le téléphone plus conforme aux conceptions modernes, cependant, pour certains, il a perdu son identité. Pourtant, tout le monde peut choisir un équilibre entre “forme et fonction”, Motorola penchait vers ce dernier. Et dans le processus, il a transformé ce qui était un mid-ranger hors de prix en un véritable produit phare. Maintenant, si seulement il pouvait combler l’écart de prix avec le Galaxy Z Flip4, il aurait certainement un bon gagnant entre ses mains.