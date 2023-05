Résultats du sondage hebdomadaire: le Motorola Edge + (2023) est bien parti, le prix de l’Edge 40 est désactivé

Le nouveau Motorola Edge+ (2023) pour le marché américain est très prometteur – le sondage de la semaine dernière montre que 45 % des électeurs sont intéressés par le produit phare de Moto. La plupart du temps, le même matériel est disponible que l’Edge 40 Pro ailleurs, mais le problème avec le marché américain est qu’il existe très peu de marques concurrentes, en particulier dans le segment phare.

Cela signifie que l’Edge + se heurte principalement aux modèles Galaxy S, Pixel et iPhone, bien qu’il existe également le OnePlus. Alors que Samsung et Apple peuvent compter sur leurs marques pour supporter les prix plus élevés, la popularité de Motorola a dépassé son apogée.

Le téléphone offre un bon rapport qualité-prix, mais il y a eu quelques plaintes courantes à ce sujet. Le premier est venu de personnes qui détestent les écrans incurvés, même si de nombreux fabricants (dont Motorola et Samsung) pensent qu’il s’agit d’une fonctionnalité premium.

L’autre chose est que les gens n’ont pas beaucoup confiance dans le support logiciel de Motorola. La société promet 3 ans de mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de correctifs de sécurité, mais elle doit travailler sur sa réputation – les gens ont été brûlés par des mises à jour Moto lentes ou boguées dans le passé. En outre, Samsung propose respectivement 4 et 5 ans, tout comme OnePlus, Apple encore plus, donc bien que ce soit bien mieux que ce que Motorola proposait auparavant, il est en retard sur la concurrence.

En parlant de cela, 1 électeur sur 5 pense qu’il existe de meilleures alternatives dans cette classe et le même nombre de personnes ne sont pas sur le marché pour un téléphone comme l’Edge+. Pourtant, cela laisse beaucoup de personnes intéressées (dont certaines pourraient avoir besoin d’un coup de pouce avec une petite baisse de prix).

Passant au Motorola Edge 40 pour le marché européen, il montre un potentiel avec environ un tiers des voix en sa faveur. Cependant, la plupart des gens ne sont pas impressionnés. Le problème est double. Premièrement, le prix a augmenté de 100 € – l’Edge 40 est à 550 €, alors que l’Edge 30 était à 450 € au lancement (et moins maintenant).

L’autre problème est que le marché a évolué. Le nouveau modèle n’est pas une mise à niveau particulièrement impressionnante par rapport à son prédécesseur (ici, ils sont côte à côte) et même si c’était le cas, la concurrence a placé la barre haute.

A 450 €, l’Edge 40 aurait été confronté au nouveau Xperia 10 V (450 €) et moins cher que le nouveau Pixel 7a (510 €). Il y a aussi les nouveaux Poco F5 et F5 Pro. Et tous les autres téléphones que nous avons mentionnés dans le post de la semaine dernière.

Cependant, le concurrent le plus difficile pour l’Edge 40 est peut-être son prédécesseur, l’Edge 30. Il possède le meilleur appareil photo ultra large (50MP contre 13MP) et bien que sa batterie plus petite et plus lente à charger soit un revers, le Snapdragon 778G + tient bon contre le Dimensity 8020, sans compter que l’ancien modèle est environ 150 € moins cher (les prix mentionnés ci-dessus sont des PDSF, les prix réels en magasin sont désormais plus bas).

Il n’y a rien que Motorola puisse faire sur le matériel maintenant, mais il peut faire beaucoup sur la différence de prix. Le cadre en aluminium et le dos en cuir écologique de l’Edge 40 (par rapport au plastique et au plastique) valent une petite prime par rapport à l’ancien modèle, mais pas 150 €.