Résultats du sondage hebdomadaire : le Honor Magic V3 rencontre un immense succès

Seule une personne sur dix pense qu’il existe de meilleurs smartphones pliables que le Honor Magic V3, à en juger par les résultats du sondage de la semaine dernière. Cela est à noter, car certains concurrents potentiels ne sont tout simplement pas disponibles sur tous les marchés où le V3 est présent. C’est toutefois leur perte (et peut-être une perte pour les consommateurs).

Quoi qu’il en soit, il y a le vote persistant de ceux qui n’aiment tout simplement pas les téléphones pliables. Ce n’est pas grave, Honor propose de nombreux téléphones traditionnels. Mais mis à part ces votants, la plupart des gens aiment le Magic V3 – le seul problème majeur avec lui est son prix.

Malgré tout, 41 % des électeurs envisagent d’en acheter un et 10 % supplémentaires pourraient les rejoindre si les critiques sont bonnes. Dans notre test, nous avons exprimé quelques inquiétudes concernant l’appareil photo, mais avons conclu qu’il s’agit d’une excellente option polyvalente pour ceux qui recherchent un appareil pliable.

Certains commentateurs rapportent qu’ils ont déjà précommandé un Magic V3, affirmant que ce modèle résolvait tous les problèmes restants qu’ils avaient avec les téléphones pliables précédents comme le V2 et d’autres.

En ce qui concerne les appareils pliables alternatifs, le vivo X Fold3 Pro a été mentionné à plusieurs reprises, mais il n’est tout simplement pas disponible dans les principales régions comme l’Europe ou les États-Unis. Le Galaxy Z Fold6 est critiqué pour son matériel, mais loué pour son logiciel. Il y avait aussi des fans du OnePlus Open dans les commentaires. Le Pixel 9 Pro Fold souffre car son chipset n’est pas à la hauteur du Snapdragon 8 Gen 3 utilisé dans les autres.

Le marché des téléphones pliables est en pleine croissance, même si avec seulement 15,9 millions d’unités expédiées en 2023, ces téléphones restent encore une niche. Cependant, ces 15,9 millions représentent une croissance de 25 % par rapport à 2022, ce qui fait qu’ils deviennent de plus en plus pertinents chaque année. Et nous pensons que des appareils comme le Honor Magic V3 peuvent contribuer à accélérer cette croissance.