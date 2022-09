Résultats du sondage hebdomadaire : le Honor 70 a du potentiel, mais les différences de prix régionales comptent

Le Honor 70 a été lancé dans les magasins en Europe ce vendredi, tandis que le Honor Pad 8 et le MagicBook 14 (Intel 12e génération) sont passés en précommande. Mais le sondage de la semaine dernière était axé sur le téléphone et les résultats sont… mitigés. Cela dépend vraiment de l’endroit où vous vous trouvez dans le monde.

En Europe (au Royaume-Uni en particulier), le téléphone commence à 480 £ pour une unité de 8/128 Go. De nombreux commentateurs considèrent cela comme coûteux pour un téléphone alimenté par Snapdragon 778G + – certains l’ont comparé au téléphone Nothing à 400 £ (1), un autre combiné 778G +.

De plus, le Honor 70 est présenté comme un téléphone avec appareil photo (et les spécifications le confirment), bien qu’il ait un style spécifique qui ne convient pas à tout le monde – la société l’appelle un “appareil photo vlog”, mais certains de nos lecteurs auraient été plus heureux. avec un téléobjectif au lieu de se concentrer sur le vlogging (pour ce que ça vaut, le téléphone Nothing n’a pas non plus de télé-caméra).

Un commentateur de Malaisie s’est connecté – le Honor 70 a été lancé il y a quelques semaines – et a déclaré que le téléphone était en fait assez compétitif. Et c’est vraiment comme ça commence à 2 000 MYR, qui se convertit en 385 £. C’est plus acceptable pour un téléphone 778G+ qui manque de fonctionnalités telles que l’OIS, les haut-parleurs stéréo, la charge sans fil et d’autres avantages offerts par certains de ses concurrents.

En fin de compte, un quart des électeurs aiment ce qu’ils voient et envisageront d’acheter le Honor 70. Un autre quart des personnes qui ont participé au sondage disent qu’elles attendent les avis – eh bien, ils ont de la chance que notre avis Honor 70 soit déjà sorti.