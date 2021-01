Les résultats du sondage de la semaine dernière sont exactement ce à quoi vous vous attendriez – le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est facilement le favori des fans des trois frères et sœurs S21. Il a suscité quelques critiques, mais c’est toujours le téléphone à avoir pour beaucoup.

Et la plupart d’entre eux ne veulent pas attendre les critiques, ils ont donc déjà précommandé le téléphone. D’autres attendent jusqu’à la baisse des prix. Et, bien sûr, certains attendront que le téléphone soit testé – notre examen complet est presque terminé, en attendant, vous pouvez lire ou regarder nos travaux pratiques.

La prise en charge du S Pen s’avère être un ajout bienvenu, même si le fait de l’insérer dans un étui n’est peut-être pas la meilleure solution. La suppression de la fente microSD était impopulaire, les gens espéraient qu’au moins l’Ultra en aura un (comme avec le Note20 / Note20 Ultra).

Le Galaxy S21 5G n’a pas été vraiment rempli d’amour, mais il a conquis certains défenseurs par sa taille et son prix. Il a la même résolution d’écran et le même matériel de caméra que le S21 +, vous ne serez donc pas tenté d’obtenir le modèle Plus. À moins que vous ne souhaitiez un écran plus grand, bien sûr.

Dans les deux cas, avoir un écran plat est une aubaine. Et le dos en plastique n’est pas un problème puisque la plupart des gens mettront le téléphone dans un étui de toute façon.

Le Galaxy S21 + 5G a fait le pire des trois produits phares. Certains commentateurs disent qu’ils en ont déjà pré-commandé un et sont satisfaits de leur choix, mais la plupart de ceux qui veulent un S21 + pensent que le prix est trop élevé. Au moins très peu de gens préfèrent l’ancien Galaxy S20 +, bien que l’ancien modèle ait un avantage en termes de résolution d’écran (et une configuration de caméra très similaire).

Il y a de l’intérêt pour une version FE – c’était la troisième option la plus populaire dans les sondages S21 et S21 + (et quatrième pour le S21 Ultra). Cependant, rien ne garantit que nous en aurons une cette année.

Quoi qu’il en soit, les initiés de l’industrie disent que Samsung reçoit 15 à 20% de commandes en plus pour les téléphones Galaxy S21 par rapport à la série S20 au cours des étapes de précommande. C’est en partie grâce aux coloris exclusifs disponibles uniquement sur Samsung.com (qui ont eu pour effet secondaire d’augmenter la proportion de commandes sans contrat).