Résultats du sondage hebdomadaire : le Fairphone 5 durable a ses fans et ses détracteurs

Ce n’est certainement pas pour tout le monde, mais le Fairphone 5 est le téléphone parfait pour certaines personnes : environ un cinquième des votants lors du sondage de la semaine dernière se voient utiliser cet appareil pendant les 8 prochaines années, heureux de savoir qu’ils ont un téléphone qui est respectueux de l’environnement et des personnes et facile à réparer à la maison.

Beaucoup disent qu’ils utilisent déjà des téléphones depuis 4 à 5 ans, même des modèles qui n’ont pas vraiment été conçus pour durer aussi longtemps. Le Fairphone, quant à lui, est construit dans un souci de longévité – il suffit de regarder la garantie de 5 ans pour voir que l’entreprise croit vraiment en ce produit.

Certains doutaient que Fairphone tiendra parole, mais la société a continué à mettre à jour le Fairphone 2 pendant sept ans, elle a donc déjà un excellent bilan. Les Fairphone 3 et 3+ (de 2019 et 2020 respectivement) pourraient bénéficier d’une assistance jusqu’en 2026.

Quoi qu’il en soit, certains ont encore des doutes : l’OLED est-il vraiment le meilleur choix ? Les écrans modernes ont plus ou moins résolu le burn-in, mais 8 ans, c’est long. Et qu’en est-il de ce chipset, sera-t-il vraiment assez rapide pour les logiciels et les jeux en 2031 ? Fairphone aurait-il pu ajouter plus de RAM et de stockage ? Ce n’est pas un téléphone bon marché, après tout.

En effet, à 700 €/650 £, le Fairphone 5 est trop cher pour environ un cinquième des votants. Un aspect positif de cette situation est que si l’entreprise parvient à réaliser des économies pendant le cycle de production et à offrir des remises, elle peut doubler son marché potentiel.

Mais il s’agira quand même d’un petit marché. Fairphone est une entreprise européenne qui opère principalement dans l’UE. Et c’est le plus gros problème auquel le téléphone est confronté : la plupart des gens dans le monde ne peuvent tout simplement pas en acheter un. Peut-être qu’une autre entreprise pourrait relever l’obstacle d’une plus grande disponibilité, mais pour le moment, si vous n’êtes pas en Europe, vous ne pouvez pas en avoir.

Quoi qu’il en soit, si vous en obtenez un, vous pourriez en trouver une utilité pendant des années – comme certains le soulignent, les vieux téléphones sont toujours utiles pour certaines choses, même après que vous ayez cessé de les utiliser comme conducteur quotidien. Et contrairement à la plupart des autres anciens téléphones, celui-ci sera à jour sur ses mises à jour de sécurité même au début des années 2030.