Résultats du sondage hebdomadaire: le duo Xiaomi 13 semble gagnant

L’année 2022 de Xiaomi se termine sur une note positive – le sondage de la semaine dernière montre que les nouveaux produits phares de la série 13 sont très appréciés et que chacun a ses fans. Le Xiaomi 13 Pro brille avec son capteur 1″, quelque chose qui n’était disponible que sur des téléphones spéciaux comme le 12S Ultra auparavant. L’Ultra n’a jamais eu de large diffusion, mais le 13 Pro se mondialise.

Les détails à ce sujet sont rares pour le moment et certaines personnes s’inquiètent du prix – nous ne connaissons pas encore le nombre exact, mais sur la base de la série 12, ils seront hors de portée pour certains. Pour ceux qui peuvent se le permettre, cependant, le duo Xiaomi 13 sont de sérieux prétendants.

Avec d’autres excellents produits phares déjà officiels (ou bientôt), les gens sont impatients de voir des critiques détaillées sur les performances des nouvelles caméras. Il y avait aussi des questions sur la durée de vie de la batterie car la série 12 manquait d’endurance. Le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 promet une efficacité beaucoup plus élevée, ce qui pourrait s’avérer être un non-problème.

Quant au Xiaomi 13 vs 13 Pro, certains ont aimé le plus petit modèle vanille pour sa taille et pour son écran plat. Ils auraient préféré un capteur 1″ pour correspondre au Pro. Quelque chose pour lequel les deux modèles ont été frappés est l’utilisation continue des ports USB 2.0, qui manquent de sortie vidéo filaire.

D’autres aiment le grand écran du Xiaomi 13 Pro et, bien sûr, la configuration plus avancée de l’appareil photo – pas seulement le capteur IMX989 dans le module principal, mais le capteur 50MP dans le module téléobjectif et le capteur 50MP dans l’ultra large aussi.

En tant qu’élément central de l’expérience Xiaomi, MIUI a souvent été mentionné dans les commentaires – il s’agit d’un type d’accord “aimez-le ou détestez-le” et les sentiments des utilisateurs envers le skin du système d’exploitation influencent fortement leur décision d’acheter ou non les téléphones Xiaomi 13.

Les commentaires ont également révélé les rivaux les plus puissants du duo Xiaomi 13 – les téléphones X90 de vivo. Le X90 Pro+ dispose également d’un capteur 1″ et d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 et affrontera le 13 Pro. Le Xiaomi 13 vanille a le vivo X90 comme adversaire, bien que le X90 soit plus grand et utilise une puce différente, Dimensity 9200, il y a donc moins de chevauchement entre les deux.

Xiaomi n’a pas annoncé quand la série 13 sera déployée à l’international. Le premier ordre du jour semble être un lancement mondial de la série Redmi Note 12 le 5 janvier, donc l’expansion du marché pour les produits phares viendra probablement quelque temps après.

Nous avons dû attendre mars pour que la série Xiaomi 12 soit disponible en dehors de la Chine, alors installez-vous. Il y a aussi la question ouverte du Xiaomi 13 Ultra encore plus puissant, qui peut être doté d’une stabilisation de cardan. Ce n’est qu’une rumeur pour l’instant.