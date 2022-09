Résultats du sondage hebdomadaire: le duo iPhone 14 Pro a ses fans, la paire vanille est froide

Peut-être qu’Apple devrait envisager de ramener les noms de modèles “S”, car les iPhone 14 et 14 Plus n’ont pas réussi à impressionner lors du sondage de la semaine dernière. Le consensus est que ces deux-là manquent de mises à niveau intéressantes par rapport à la série 13, donc elles auraient tout aussi bien pu être appelées “13S”.

La plupart des gens ne sont tout simplement pas intéressés, mais notre public mondial aime Android, ce n’est donc pas trop inattendu. Parmi ceux qui ont envisagé d’acheter un iPhone vanille, la plupart sont arrivés à la décision qu’ils feraient mieux d’économiser quelques dollars et d’obtenir un modèle plus ancien.

Le prix mondial de la nouvelle série lui a vraiment fait mal. Alors que les iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max coûtent le même prix que leurs prédécesseurs aux États-Unis, au Canada et en Chine, leurs prix de lancement sont nettement plus élevés sur un certain nombre de marchés. Sans oublier que les anciens iPhone 13 et 13 mini ont obtenu des baisses de prix dans certaines régions.

C’est pourquoi nous avons pensé que l’iPhone 14 Plus s’en tirerait mieux – c’est une nouvelle combinaison de taille et de prix pour la gamme de téléphones Apple. Cependant, la réponse a été fortement négative, de nombreuses personnes disant que c’était trop cher ou qu’elles opteraient pour un modèle plus ancien et seule une poignée d’entre elles seraient réellement intéressées à en acheter un. Il semble qu’Apple ait vraiment mal interprété le marché – les premiers rapports de l’analyste Ming-Chi Kuo indiquent que l’iPhone 14 Plus est moins populaire que l’iPhone mini. La précision de ces chiffres n’est pas tout à fait claire, mais les gens de Cupertino peuvent se démener.

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont reçu un accueil plus chaleureux – ils ne sont toujours pas les préférés de tout le monde, mais les plaintes étaient centrées sur le prix plutôt que sur un manque de mises à niveau ou de fonctionnalités. Les deux pros ne ressemblent pas aux modèles « S » car ils apportent de nouveaux chipsets (avec un gros boost GPU), des mises à niveau appropriées de l’écran et de l’appareil photo également. Mais certaines parties de l’Europe en particulier ont été durement touchées par les hausses de prix.

L’iPhone 14 Pro Max est un matériel impressionnant, mais c’est aussi l’un des téléphones les plus chers du marché. D’après le rapport de Kuo, le Pro Max est le seul modèle qui connaît une demande plus élevée cette année que son prédécesseur l’année dernière. Le plus petit Pro était au niveau du modèle 2021, l’iPhone 14 vanille était en dessous de la marque.

Comme on pouvait s’y attendre, la suppression de l’emplacement SIM physique n’est pas une décision populaire et les commentateurs devinaient quel fabricant Android serait le premier à suivre (comme quelqu’un l’a souligné, le Moto Razr 2019 était déjà uniquement eSIM, mais ce modèle n’avait pas un énorme impact sur le marché). Espérons que cela reste une chose réservée aux États-Unis.

Il n’y avait pas beaucoup de gens qui parlaient de la fonctionnalité SOS par satellite. Ce sera beaucoup plus difficile à imiter pour les autres fabricants, mais cela ne change pas non plus la donne. Nous verrons comment cela évolue. Une autre chose à surveiller au cours des 12 prochains mois est de savoir si Apple adopte l’USB-C pour les iPhones comme prévu – cela semble maintenant pousser certains commentateurs par-dessus la clôture.