Résultats du sondage hebdomadaire: l’avenir de OnePlus 11 toujours dans la balance

Le sondage de la semaine dernière montre que les gens sont intrigués par le OnePlus 11, mais il devra faire ses preuves – près de 40% de ceux qui ont voté dans le sondage disent qu’ils attendront des examens approfondis du nouveau produit phare avant de décider d’en obtenir un.

OnePlus essaie quelque chose de différent avec cette génération, il a baissé le prix, mais cela a également nécessité de réduire certaines fonctionnalités. Cela ressemble plus au OnePlus des années précédentes.

Passer à un téléobjectif 2x, perdre la cote IP68, USB 3, la recharge sans fil et quelques autres réductions ne conviennent pas à une assez grande partie des électeurs. Cependant, au lieu de se tourner vers les anciens (et à certains égards plus performants) OnePlus 10 Pro et 9 Pro, la plupart d’entre eux se tournent vers d’autres marques.

Peu de gens ont exprimé leur intérêt pour un produit phare OnePlus plus petit. Non pas que la société soit connue pour ses petits produits phares, mais au moins les modèles non Pro étaient un peu plus petits. Il semble que OnePlus ait fait le bon choix en passant à une seule offre phare.

Bien sûr, nous n’avons pas encore vu les prix en dehors de la Chine. La stratégie de OnePlus consiste à saper les autres produits phares de Snapdragon 8 Gen 2, mais d’autres marques offriront des remises et des avantages de précommande, etc.

Le OnePlus 11 et Buds Pro 2 deviendront mondiaux le 7 février. Mais pour la Chine, au moins le OnePlus 11 a battu des records de prévente, donc cela s’annonce comme un lancement réussi.