Résultats du sondage hebdomadaire: l’Asus Zenfone 8 excite, les tongs Zenfone 8

Asus a provoqué un buzz dans le monde des smartphones – ce qu’il n’a pas fait depuis un bon moment. L’Asus Zenfone 8 en particulier a illuminé l’enthousiasme des gens avec son petit design et son prix raisonnable.

C’était clairement le favori du sondage de la semaine dernière. Ce n’est pas parfait, mais cela n’a pas besoin de l’être, il doit juste être meilleur que les autres téléphones de sa catégorie et il n’y en a tout simplement pas beaucoup.

Sauf pour l’iPhone 12 mini, il s’agit du plus petit produit phare de la 5G. Le Xperia 5 III de Sony et le Galaxy S21 de Samsung se rapprochent, mais ils sont encore plus gros. Et plus cher. Bien qu’ils aient des téléobjectifs et des batteries plus grosses. Le S21 dispose également d’une charge sans fil, tandis que le Xperia ajoute un emplacement microSD (également, lui et le Zenfone 8 sont quelques-uns des rares téléphones qui portent encore une prise jack 3,5 mm).

Donc, dans ce cas, «mieux» variera d’une personne à l’autre. Un téléphone confortable à utiliser d’une seule main et proche du stock d’Android 11 (avec au moins deux mises à jour majeures du système d’exploitation à l’avenir) et des fonctionnalités haut de gamme pour 600 € sonne comme un rêve pour certains.

Cela dit, nous avertirons les dirigeants d’Asus qu’il est trop tôt pour faire sauter le champagne. L’iPhone 12 mini a également remporté un sondage, mais les ventes n’ont pas été à la hauteur des attentes. De plus, les ventes devraient s’améliorer une fois qu’Asus étendra la disponibilité du téléphone au-delà de l’Europe et de Taiwan (il arrivera bientôt aux États-Unis, par exemple).

Passant à l’Asus Zenfone 8 Flip, la situation semble assez désastreuse. La plupart des gens préfèrent le modèle plus petit (qui a également des fonctionnalités plus récentes) ou pensent qu’Asus a complètement raté la cible. Très peu sont réellement intéressés par le Flip.

Il n’est même pas venu souvent dans la conversation dans les commentaires, à part pour souligner son manque d’OIS (le 7 Pro de l’année dernière et les 8 l’ont tous les deux) et l’absence d’un jack 3,5 mm (le plus petit 8 a-t-il).

Il n’y a pas grand-chose à dire ici, un design hors du commun – même s’il se démarque par quelque chose d’aussi simple que sa taille – provoque plus d’excitation qu’un design recyclé avec un nouveau chipset.