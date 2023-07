Résultats du sondage hebdomadaire: l’Asus Zenfone 10 reçoit beaucoup d’amour, mais cela pourrait être mieux

L’Asus Zenfone 10 est un téléphone populaire – la plupart des personnes interrogées dans le sondage de la semaine dernière l’aiment, même si seuls certains d’entre eux peuvent réellement l’obtenir. Nous expliquerons pourquoi dans un instant, examinons d’abord les raisons pour lesquelles vous avez aimé le téléphone.

Sa taille est définitivement un plus – ce n’est pas le plus petit smartphone du marché, mais les petits ne se vendent généralement pas bien. Les gens apprécient également l’écran plat et la prise casque 3,5 mm (bien qu’un slot microSD aurait été bien). L’ajout de la recharge sans fil a également été bien accueilli.

Et certains le veulent pour le logiciel, ils sont attirés par l’interface utilisateur Android d’origine avec des améliorations Asus qui offrent des options de réglage des performances approfondies, ce que vous trouvez normalement sur les appareils ROG.

L’intérêt pour le Zenfone 10 vient principalement des nouveaux utilisateurs, la plupart ne le voient pas comme une mise à jour assez importante par rapport au Zenfone 9.

Nous devons revenir au logiciel car c’est aussi une faiblesse, en particulier le support logiciel limité. Google et Samsung proposent respectivement une et deux mises à jour supplémentaires. Le Zenfone bénéficiera de 4 ans de correctifs de sécurité, ce qui est mieux que ce que propose Sony, mais encore un an de moins que Google et Samsung.

Cela dit, les téléphones Pixel ne sont disponibles que dans certaines régions. Le Zenfone 10 lui-même n’est pas encore disponible partout. Par exemple, il n’y a pas de mot sur un lancement en Inde (le Zenfone 9 n’y est jamais arrivé).

Quoi qu’il en soit, Asus doit travailler sur plus de choses. Les gens s’attendent à un moyen de prendre des photos agrandies avec leurs téléphones phares – idéalement avec un objectif zoom dédié ou (à défaut) une caméra principale à plus haute résolution. Le capteur 50MP fait un travail décent (mais pas génial) à 2x, mais vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin que cela.

L’affichage est agréable, mais ce mode 144 Hz n’est pris en charge que par une poignée de jeux. Au lieu de payer un supplément sur un panneau de 120 Hz, le budget aurait pu être dépensé ailleurs.

Et, bien sûr, le prix est une préoccupation. Surtout une fois que vous regardez le support relativement court du téléphone, qui ne recevra que 2 mises à jour du système d’exploitation. Pour ceux qui veulent un appareil compact, il y a la possibilité d’obtenir un appareil pliable, mais disons simplement que ce n’est pas une option très populaire.