Résultats du sondage hebdomadaire: la Vivo V21 5G excite la bonne foule, le reste de la série reçoit peu d’amour

La semaine dernière, nous avons reçu trois nouveaux téléphones vivo de la série V et les V21 et V21 5G en particulier ont apporté quelque chose que vous ne voyez pas souvent: des caméras selfie à stabilisation optique. Nous vous avons demandé votre avis sur la question dans notre sondage hebdomadaire et vous avez sélectionné le V21 5G comme l’appareil le plus excitant de la gamme.

La plupart d’entre vous ne sont pas convaincus par l’utilité des caméras selfie OIS pour commencer et un nombre solide pense que d’autres téléphones offrent de meilleures caméras frontales. Le jeu de tir 44MP sur les nouveaux V21 et V21 5G se trouve derrière un objectif f / 2.0 standard et apporte une mise au point automatique (une rareté appropriée dans ce segment de prix) et deux capteurs de flash LED au-dessus de l’écran. Vous pouvez capturer des vidéos jusqu’à 4K à 30 ips, même si vous n’obtenez pas OIS. Certains d’entre vous auraient préféré une caméra ultra-large à l’avant.

Le reste des spécifications correspond plus ou moins aux offres de milieu de gamme d’autres marques. Il existe des AMOLED de 6,44 pouces avec des taux de rafraîchissement de 90 Hz, des caméras arrière triples avec un tireur principal de 64 MP et des batteries de 4000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

La grande différence entre les trois téléphones se résume au département chipset où le V21 et le V21 5G pack MediaTek’s Dimensity 800U tandis que le V21e repose sur le Snapdragon 720G. Compte tenu de l’écart régional dans les prix et la disponibilité, nous pouvons voir pourquoi leur attrait pourrait être limité dans le segment de milieu de gamme très compétitif.