Résultats du sondage hebdomadaire : la taille de l’écran compte beaucoup, l’idéal pour la plupart des gens est de 6,1 pouces

La taille d’écran idéale pour un smartphone a changé au fil des ans, mais il semble finalement qu’elle se soit installée. Dans un sondage en 2019, 6 pouces est apparu comme l’option la plus populaire, ce qui a été confirmé l’année suivante lorsque la gamme de 5,9″ à 6,5″ a été choisie (la plupart des gens se penchant vers l’extrémité inférieure). Et dans le sondage de la semaine dernière, 6,1″ était le premier choix parmi les électeurs.









Résultats du sondage précédent sur la taille de l’écran : à partir de 2020 • à partir de 2019

C’est l’option choisie par un quart des électeurs. L’option légèrement plus grande de 6,3 pouces a reçu deux fois moins de votes. Cela correspond essentiellement aux résultats précédents, qui se concentraient sur 6 pouces et légèrement au-dessus.

La deuxième option la plus populaire était inférieure à 6 pouces, bien que cela puisse être le résultat d’une forte minorité d’électeurs. Les chiffres du marché ne soutiennent tout simplement pas l’idée que ces petits téléphones sont populaires – l’iPhone mini se vendait moins bien que l’iPhone 6,1 pouces, par exemple. Et s’il est possible qu’Asus vende des dizaines de millions de Zenfone 9, nous doutons qu’il le fasse taire.

De l’autre côté de la clôture, il y a des gens qui aiment les téléphones plus gros. En combinant les options 6,7″ et 6,8+ pouces, nous obtenons près d’un quart des votes – pour un certain nombre de personnes, plus c’est grand, mieux c’est.

Cela dit, le terrain d’entente de 6,5 pouces était la deuxième option la plus populaire, si l’on exclut les votes inférieurs à 6 pouces. Comme certains l’ont souligné dans les commentaires, le poids compte aussi et bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’une relation linéaire, un téléphone plus gros signifie presque toujours un téléphone plus lourd aussi. La plupart des 6,5 pouces pèsent moins de 200 g (bien que les exceptions ne manquent pas).

À quel point la taille de l’écran est-elle importante, de toute façon ? Beaucoup, comme il s’avère. La plupart des gens disent que c’est une considération essentielle lors de l’achat d’un nouveau téléphone. Pour tous les autres, c’est toujours une mesure importante, même s’ils sont prêts à s’installer. Comme vous l’avez peut-être remarqué, les plus gros téléphones ont tendance à avoir les meilleurs écrans et caméras.