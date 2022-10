Résultats du sondage hebdomadaire : la série Xiaomi 12T divise les opinions

Le Xiaomi 12T Pro a un atout dans sa manche : un appareil photo 200MP. Malheureusement, les seules autres cartes qu’il a cachées sont un 8 et un 2. Ce n’est pas une main forte et les acheteurs potentiels sont divisés sur la question de savoir si ce téléphone est un bon choix.

Fait intéressant, certains commentateurs du sondage de la semaine dernière considèrent le 12T Pro comme un téléphone Snapdragon 8+ Gen 1 abordable qui est un choix solide pour les jeux. Le chipset Android le plus rapide de 2022 est associé à la “plus grande chambre à vapeur jamais vue” sur une série Xiaomi T, il y a également une grande batterie de 5 000 mAh pour les longues sessions de jeu qui n’ont besoin que d’une pause d’environ 20 minutes avant de pouvoir partir encore une fois grâce au système de charge 120W.

De plus, ce téléphone offre un affichage plus net que la plupart de sa catégorie – il divise la différence entre FHD + et QHD + et il a le taux de rafraîchissement attendu de 120 Hz et le taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Pas mal pour un téléphone à 750€, non ?

Mais en tant que téléphone avec appareil photo à 750 €, le Xiaomi 12T Pro a fait défaut. Certains sont prêts à vivre avec l'appareil photo ultra 8MP de base et uniquement le zoom numérique, d'autres non et les deux camps étant à peu près égaux en taille.









En bref : Xiaomi 12T Pro • Xiaomi 12T

Le sondage était également divisé sur la question de Xiaomi 12T contre 12T Pro. Il y avait une légère préférence pour le Pro, mais seulement une légère. Pourtant, les téléphones Xiaomi avec des caméras 108MP qui sont disponibles à différents prix et avec différents chipsets ne manquent pas – Dimensity, Snapdragon, faites votre choix.

Et à 600 €, c’est tout simplement trop cher pour un téléphone de jeu Dimensity 8100 – en gros, la même puce est disponible dans le Poco X4 GT pour moins de 400 € et vous obtenez un écran LCD 144 Hz pour démarrer. Sans surprise, la plupart des gens penchent pour une passe sur le 12T.

Xiaomi est resté avec des caméras ultra-larges 8MP (également présentes sur le duo 11T de l’année dernière), même si les modèles 10T de 2020 avaient des capteurs 13MP. Aller à nouveau avec 13MP n’aurait pas été une différence majeure, mais cela aurait aidé les nouveaux modèles T à mieux se vendre en tant que téléphones avec appareil photo.