Résultats du sondage hebdomadaire: la série Redmi K60 est bien lancée

À en juger par le sondage de la semaine dernière, la série Redmi K60 a pris un bon départ. À en juger par le premier rapport de vente, nous pouvons conclure la même chose. Certains modèles du trio sont plus populaires que d’autres, bien sûr.

Le Redmi K60 Pro est le favori des fans, pas de surprise ici. Il a reçu beaucoup d’attention positive et il semble qu’il puisse éloigner les gens des produits phares plus chers.

Il n’est pas entièrement équipé pour se battre au plus haut niveau, l’absence d’un téléobjectif et d’un indice IP le retiennent, mais il a également le prix le plus bas de tous les téléphones Snapdragon 8 Gen 2 actuellement. En parlant de ça, on ne sait toujours pas sous quelle forme le Redmi K60 Pro sera disponible dans le monde – Xiaomi, Redmi, Poco ?

Les gens craignent que le modèle mondial ne soit pas aussi bon marché par rapport à la concurrence. Mais si Xiaomi cloue le prix, cela pourrait être l’un des téléphones haut de gamme les plus populaires cette année.

Le Redmi K60 était assez populaire en soi, bien que beaucoup soient tentés par le Pro. Pour quelques dollars supplémentaires, le Pro vous offre le chipset de nouvelle génération avec un GPU amélioré et un meilleur capteur pour la caméra principale.

Encore une fois, le prix global de ce modèle est inconnu – cette différence de 800 CNY peut finir par être plus grande ou plus petite que les 115 $/110 €/9 500 ₹ auxquels il se convertit. Ce sera le facteur décisif entre le Redmi K60 et le K60 Pro. À l’heure actuelle, la plupart des gens se tournent vers le Pro.

Enfin, le Redmi K60E a connu la même chose que le vanilla K60 – un meilleur téléphone est disponible pour un peu plus d’argent. Dans ce cas, la différence n’est que de 300 CNY (45 $ / 41 € / 3 600 ₹) et bien que le prix de 2 200 CNY soit bas pour un écran QHD+, le passage à un Dimensity 8200 et quelques autres déclassements rendent la vente difficile.

Nous vous tiendrons au courant de toute nouvelle concernant la série Redmi K60 (ou les téléphones basés sur les trois modèles) atteignant les marchés en dehors de la Chine. Cette semaine, l’accent était mis sur le lancement de la série Redmi Note 12 en Inde, mais cela fait, il est peut-être temps pour le K60 de faire sa valise et de voir le monde.