Résultats du sondage hebdomadaire : la série Pixel 7 est très appréciée et pourrait rendre les téléphones Google plus courants

De nombreux commentateurs du sondage de la semaine dernière ont déjà précommandé l’un des nouveaux Pixels – les modèles 2022 se révèlent très populaires ou du moins très appréciés. Peut-être que Google a raison de fabriquer un nombre record d’unités Pixel 7.

Si vous en voulez un, mais que vous n’avez pas précommandé, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro (et Pixel Watch) sont désormais disponibles à l’achat direct. Vous trouverez les détails des prix dans cet article (remarque : il semble que les Pixel 7 Pro de 512 Go ne soient pas disponibles en Europe pour une raison quelconque).

L’année dernière, le sondage Pixel 6 a montré qu’il y avait beaucoup d’acheteurs potentiels pour les téléphones Google, mais la société n’a pas l’empreinte commerciale des autres grands fabricants de smartphones, de sorte que de nombreux fans ne pouvaient pas acheter un Pixel localement. Les choses vont légèrement mieux cette année, les téléphones étant officiellement disponibles dans plus de pays.

Fait intéressant, il n’y a pas de favori clair – les 7 et 7 Pro ont un taux d’approbation d’environ 67 %. Le modèle le moins cher a ses partisans, tout comme le modèle le plus grand et le plus cher, et personne ne se demande “celui-ci ou peut-être celui-ci…”. Peut-être que d’autres entreprises peuvent apprendre à ne pas sursaturer le marché avec une douzaine de téléphones presque identiques.

De plus, Google n’a pas augmenté les prix européens par rapport à l’année dernière (contrairement à Apple) et cela n’a pas échappé aux fans.

Tout le monde n’est pas convaincu que les Pixel 7 et 7 Pro constituent une mise à niveau suffisamment importante par rapport aux 6 et 6 Pro. Cependant, Google accepte les échanges – par exemple, un Pixel 7 de 128 Go coûte 600 $, mais vous pouvez obtenir 440 $ pour un Pixel 6 (également de 128 Go) s’il est en bon état. Cela rend la mise à niveau à seulement 160 $. En Europe, l’équation n’est pas aussi bonne, 650 € – 300 € = 350 € pour le même commerce Pixel 6 à Pixel 7, mais c’est toujours une remise décente.

Les téléphones d’autres marques sont également acceptés bien sûr, par exemple un iPhone 12 Pro (128 Go) est évalué à 620 $/620 €, plus que le coût de base du Pixel 6 aux États-Unis (et presque autant qu’en Europe).

L’accueil positif de la série Pixel 6 n’a pas conduit à des ventes record pour la famille Pixel, mais les chiffres ont rebondi depuis le Pixel 5. Le duo Pixel 7 a également reçu un accueil chaleureux et pourrait devenir encore plus populaire.