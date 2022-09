Résultats du sondage hebdomadaire: la série Motorola Edge 30 est très prometteuse

Le sondage de la semaine dernière montre que Motorola est sur la bonne voie – le trio Edge 30 a reçu un accueil plutôt chaleureux, les gens montrant une préférence pour le produit phare Ultra et un goût pour le Fusion. Ce n’est vraiment que le Neo de milieu de gamme qui est dans le rouge (et même dans ce cas, les votes positifs et négatifs sont presque égaux).

Nous allons commencer par le Motorola Edge 30 Ultra. Si vous les avez manqués, consultez nos écrits et vidéo Commentaires. Une chose importante à noter est que Motorola a adressé l’une des plus grandes critiques contre ses téléphones – le support logiciel. L’Ultra recevra trois mises à jour majeures du système d’exploitation (qui devraient l’amener à Android 15) et quatre ans de correctifs de sécurité, Motorola nous dit qu’ils arriveront tous les mois. Voyez-vous cela, Sony ?

L’Edge 30 Ultra est un bon polyvalent avec le Snapdragon 8+ Gen 1 amélioré et un affichage à taux de rafraîchissement très élevé, ainsi qu’une puissante charge rapide de 125 W. La caméra 200MP a bien fonctionné pour une première sortie, mais les deux autres modules laissaient à désirer. Vidéo 4K pour un, mais un peu plus de grossissement sur le téléobjectif n’aurait pas fait de mal. Pourtant, compte tenu du prix du téléphone, c’est un concurrent sérieux, en particulier pour ceux qui recherchent un Android stock ou un mode de bureau.

Le Motorola Edge 30 Fusion, que nous avons également testé (dont un examen vidéo), a également impressionné les électeurs. Il n’a pas le facteur wow d’un appareil photo 200MP, mais le design en similicuir et un appareil photo bicolore lui donnent un look élégant.

Malheureusement, le Fusion ne bénéficiera pas du support logiciel étendu de l’Ultra. Vous n’avez que 2 mises à jour du système d’exploitation et 3 ans de correctifs de sécurité à attendre. Le téléphone fonctionne également sur le chipset Snapdragon 888+ de l’année dernière, mais avec un écran 144 Hz de bonne qualité, vous pouvez toujours vous lancer dans des jeux. En outre, celui-ci prend en charge le mode de bureau Ready For de Motorola, contrairement aux téléphones Galaxy de la série A.

Le Motorola Edge 30 Neo est le plus abordable des trois, mais pas nécessairement celui qui vous en donne le plus pour votre argent. Ce qu’il a à offrir, c’est sa taille relativement petite (il a la même taille que le Pixel 6a mais a un écran plus petit) et une charge rapide de 68 W, ainsi que l’implémentation Android propre de Motorola. Certaines fonctionnalités de personnalisation et de gestes sont disponibles dans l’application Motorola, mais vous n’êtes pas obligé de les utiliser si vous ne le souhaitez pas.

Autrefois la marque incontournable des fans d’Android, Motorola est passée à l’arrière-plan il y a quelques années. Des téléphones comme la série Edge 30 sont exactement ce dont il a besoin pour le remettre sous les projecteurs.