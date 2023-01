Résultats du sondage hebdomadaire : la recharge filaire doit être ultra rapide, pas tellement sans fil

Après avoir publié le sondage de la semaine dernière sur les vitesses de chargement des smartphones, nous avons gardé un œil dessus. Après quelques heures, les options 15-30 minutes et 30-45 minutes étaient égales, dépassant toutes les deux les autres réponses du sondage. Mais ensuite, les choses ont commencé à tourner.

Dans un résultat surprenant, le sondage s’est terminé avec l’option 15 minutes ou moins en tête et avec une bonne marge aussi. Les gens se sont vraiment réchauffés à la charge rapide. Les réponses de 15-30 et 30-45 minutes sont toujours égales, mais elles se situent bien derrière l’option super rapide.

Comme d’habitude, il y avait des inquiétudes concernant les effets négatifs sur la longévité de la batterie que la charge rapide peut avoir. Mais une autre opinion a émergé – à mesure que les exigences en matière d’applications et de jeux augmentent avec le temps, un téléphone de 2 ans pourrait commencer à se sentir lent. Ensuite, vous commencerez à chercher un nouveau téléphone, même si la durée de vie de votre batterie est toujours excellente.

En d’autres termes, la dégradation de la batterie n’est un problème que si elle se produit plus rapidement que le reste du téléphone. Selon vos cas d’utilisation, le chipset peut encore sembler assez rapide. Mais à mesure que de nouvelles technologies d’affichage et d’appareil photo sont lancées et que les fabricants cessent de publier des mises à jour du système d’exploitation sur les téléphones plus anciens, vous finirez par vouloir un nouveau téléphone.

Alors voilà, la charge filaire rapide est bonne. Plusieurs personnes dans les commentaires ont mentionné qu’elles préféraient utiliser USB Power Delivery (qui est la norme de l’industrie) plutôt que des solutions propriétaires. Mais même ceux-ci prennent en charge l’USB-PD, mais pas aux niveaux de puissance insensés de 100+ et même de 200+ watts que la technologie propriétaire vous offre.

Il y a eu un deuxième sondage la semaine dernière, concernant la recharge sans fil. Celui-ci a également eu un résultat intéressant – la recharge sans fil est une fonctionnalité largement demandée, mais la vitesse de charge n’a pas d’importance.

Un rythme lent et régulier est utile si vous chargez pendant la nuit ou si vous avez un chargeur sans fil sur votre bureau au travail. La recharge sans fil présente également d’autres avantages : vous pouvez recharger certains casques et montres connectées, même si vous n’avez pas apporté de câble avec vous.

En fin de compte, les deux sondages ont été remportés par commodité. La charge filaire super rapide élimine l’anxiété de la batterie – tant que vous pouvez vous brancher pendant quelques minutes, vous êtes prêt pour le reste de la journée. La charge sans fil est pratique pour les moments où la vitesse n’a pas d’importance, mais vous préférez ne pas attacher le téléphone avec des fils.

Quant à ceux qui réclament le retour des piles remplaçables par l’utilisateur, l’UE pourrait exaucer votre souhait.