Dans le sondage de la semaine dernière, nous vous avons posé des questions sur vos préférences en matière de casque – il s’avère que les casques True Wireless (TWS) sont vraiment la nouvelle tendance. Les conceptions intra-auriculaires en général sont préférées aux autres conceptions et, à plus grande échelle, les écouteurs sans fil battent leurs cousins ​​filaires.

Peut-être ne devrions-nous pas être surpris que chaque entreprise sous le soleil ait lancé au moins un casque TWS. Et vous pouvez parier que les ventes ne feront qu’augmenter, maintenant que les fabricants ont commencé à supprimer les casques filaires de base des emballages de vente au détail des téléphones phares (et les modèles les moins bien classés sont généralement absents).

Une chose que nous n’avons pas demandé est si vous avez fait la transition vers les écouteurs sans fil de votre plein gré ou si vous étiez simplement emporté par le courant du courage d’Apple. Mais c’est ce que c’est – les prises 3,5 mm sont maintenant rares sur les téléphones et nous savons que beaucoup ne sont pas enclins à utiliser des adaptateurs ou à acheter des écouteurs USB-C / Lightning.

Le monde n’est pas prêt à passer au sans fil uniquement – pas encore de toute façon. Beaucoup d’entre vous ont une paire d’écouteurs filaires que vous utilisez à certaines occasions. Les modèles sans fil sont encore à la traîne dans certains domaines, principalement une faible latence et la commodité de ne jamais avoir besoin d’être rechargés.

Nous savons que certains d’entre vous voudront discuter de la qualité audio (et avec des choses comme LDAC et aptX Adaptive, c’est un argument dont seuls les audiophiles se soucieront), mais les sondages montrent clairement une chose: la commodité est plus importante que la qualité. C’est de toute façon l’opinion majoritaire.