Résultats du sondage hebdomadaire : la plupart des gens ont un protecteur en verre et une coque en silicone sur leur téléphone

La plupart d’entre vous possèdent un protecteur d’écran en verre et une coque en silicone sur leur téléphone, d’après les résultats du sondage de la semaine dernière. Les choses n’ont pas beaucoup changé depuis deux ans, même si la popularité relative de certaines choses a changé.

Commençons par le protecteur : près de la moitié des utilisateurs en ont un en verre sur leur téléphone. Cela signifie également que nous avons entendu beaucoup de plaintes concernant les écrans incurvés dans les commentaires. Cela rend l’application d’un protecteur de verre difficile (et les protecteurs eux-mêmes sont plus chers que les protecteurs plats).

Le protecteur d’écran en plastique a gagné en popularité par rapport au sondage de 2021, même s’il reste très loin derrière. Pourtant, désormais, un protecteur en plastique auto-appliqué est un choix plus populaire que de simplement conserver le protecteur installé en usine (c’était l’inverse il y a deux ans).

D’après la section des commentaires, la plupart d’entre vous ne croient pas que le Gorilla Glass nu soit suffisamment résistant aux rayures et aux fissures. Malgré cela, un quart des électeurs pensent que c’est suffisant et n’utilisent aucune protection supplémentaire.

Passons aux coques, encore une fois la moitié d’entre vous possède une coque en silicone. C’était l’option la plus populaire en 2021 et elle l’est encore plus maintenant. Pendant ce temps, les boîtiers minces sont un peu tombés et sont désormais aussi courants que les boîtiers robustes et volumineux. Les étuis fantaisie – ceux en cuir ou dotés de fonctionnalités supplémentaires – ne sont pas particulièrement populaires.

Lorsqu’il s’agit de protection de téléphone, une coque est fondamentalement indispensable : seulement environ 1 personne sur 10 s’en passe. C’est bien moins par rapport au nombre de personnes sans protecteur d’écran.

La dernière question du sondage concernait les services d’abonnement comme AppleCare+ et Samsung Care+. Ceux-ci coûtent des frais mensuels mais promettent un remplacement d’écran beaucoup moins cher. Très peu de gens les utilisent (moins de 7 %), peut-être parce que les étuis et les protecteurs font un assez bon travail et que les remplacements d’écran sont rarement nécessaires.