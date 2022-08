Résultats du sondage hebdomadaire : la plupart d’entre vous sont enthousiasmés par Android 13 tant que votre téléphone l’obtient

Android 13 est une mise à jour passionnante pour la plupart des utilisateurs selon vos réponses au sondage de la semaine dernière. La majorité d’entre vous est impatiente de tester la dernière version d’Android avec ses nouvelles options de personnalisation Material You et ses nouvelles fonctionnalités de sécurité.

Malheureusement, près de 26 % des personnes interrogées affirment que leurs téléphones n’obtiendront pas Android 13. La fragmentation du système d’exploitation reste l’un des points faibles d’Android et de nombreux appareils lancés au cours des deux dernières années ne recevront pas du tout la nouvelle mise à jour. Pour le reste, la mise à jour est dans plusieurs semaines ou mois selon le fabricant et la classe d’appareil. Certains fabricants comme Samsung s’en sortent mieux que d’autres en termes de mise à jour rapide de leurs appareils et nous espérons que d’autres rattraperont et, espérons-le, dépasseront même les Coréens dans l’année à venir.

Un peu plus de 14% d’entre vous ont déclaré être intéressés par l’implémentation d’Android 13 en stock. L’expérience Pixel, bien qu’elle ne soit pas exactement en stock, est aussi légère que possible et offre à Android la manière dont Google l’avait prévu. La plupart des fabricants proposent leur propre skin, ce qui implique généralement une apparence et une convivialité modifiées d’Android pour le meilleur ou pour le pire.

D’autres électeurs cherchent à changer de camp et à emprunter la voie iOS à la place, avec le lancement imminent de la série iPhone 14. Apple détient l’avantage en termes de mises à jour logicielles car il déploie ses dernières mises à jour de version iOS à la même date pour plusieurs appareils. L’iPhone 8 et l’iPhone X, lancés en 2017, sont les téléphones les plus anciens éligibles pour la prochaine mise à jour iOS 16.

Une petite minorité s’en tient à Android 12 même si leur téléphone est éligible à Android 13 – si ce n’est pas cassé, ne le répare pas comme on dit. Pour être juste, Android 13 est de toute façon plus une mise à jour itérative et les mises à jour logicielles majeures peuvent perturber vos paramètres et votre flux de travail, il y a donc cela aussi.