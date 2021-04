Sony sait comment fabriquer des produits désirables – le sondage de la semaine dernière montre que les nouveaux modèles Xperia Mark III ont séduit le public. Mais le public a des inquiétudes sur les prix, c’est la même histoire que l’année dernière.

Le Sony Xperia 1 III a répondu aux attentes et a obtenu un vote positif de 80%. C’est un téléphone cher, d’autant plus que son lancement si tard (il devrait arriver au début de l’été) signifie que les marques concurrentes ont eu le temps de faire des offres et des réductions.

Mais aucun autre téléphone sur le marché ne dispose d’un écran AMOLED 4K 120 Hz, un téléobjectif avec deux focales de suivi en temps réel avec des prises de vue en rafale à 20 ips. Sony a mis à profit ses atouts et résonne auprès de certains consommateurs. Nous ne pensons pas que le 1 III se vendra mieux que le Galaxy S21 Ultra, mais il semble qu’il se vendra assez bien pour satisfaire Sony.

Une partie du vote positif était ambitieuse – les gens aiment le téléphone, mais il sera probablement en dehors de leur fourchette de prix. Sony n’a toujours pas annoncé le prix pour la plupart des régions, mais il semble que le Mark III coûtera le même prix ou légèrement plus élevé que son prédécesseur. Un autre problème est que Sony a réduit ses canaux de distribution et que certains pays n’obtiennent pas du tout de téléphones Xperia, donc même si vous pouvez vous en offrir un, vous ne pouvez toujours pas en obtenir un.

Le Sony Xperia 5 III s’est bien comporté avec une panne similaire – la plupart des gens l’adorent, mais certains d’entre eux ne pensent pas pouvoir se le permettre. Le modèle de la série 5 semble offrir une meilleure autonomie de la batterie (même capacité de batterie, affichage 1080p +) et possède presque les mêmes caractéristiques de l’appareil photo (aucun capteur ToF ne limite les performances de suivi des objets).

La bonne nouvelle pour Sony est que s’il existe un certain chevauchement entre les acheteurs potentiels des Xperia 1 III et 5 III, il s’agit d’une section transversale assez petite. Cela signifie que les deux modèles sont suffisamment différents pour ne pas cannibaliser les ventes l’un de l’autre.

Le Sony Xperia 10 III peut s’avérer être un mid-ranger populaire, mais comme pour ses frères et sœurs phares, tout dépend du coût. Quelques commentateurs disent que si Sony parvient à le maintenir en dessous de 400 €, ils en achèteront un.

Cette année, la série 10 est beaucoup plus proche des séries 1 et 5 avec une connectivité 5G, un écran HDR (bien que 60 Hz), des haut-parleurs stéréo et une batterie plus grande de 4500 mAh. Le chipset Snapdragon 690 s’est également avéré être un choix populaire.

Il ne reste plus qu’à attendre que l’été arrive et que Sony lance les modèles Xperia Mark III. Pour rappel, il y aura des offres de précommande, par exemple une paire d’écouteurs WF-1000XM3 TWS avec le Xperia 1 III et le WF-XB700 pour le 5 III, ce qui pourrait adoucir le coup porté à votre portefeuille.