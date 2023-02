Résultats du sondage hebdomadaire: la gamme Samsung Galaxy S23 est bien lancée

Les précommandes du Galaxy S23 se terminent la semaine prochaine alors que Samsung passe aux ventes régulières vendredi. À en juger par le sondage de la semaine dernière, beaucoup d’entre vous n’attendront pas le 17 pour en obtenir un – la série S23 a bien démarré.

Deux choses se sont produites en Europe cette génération – les unités locales sont finalement livrées avec Snapdragon au lieu d’Exynos, mais Samsung a augmenté les prix. L’Inde a également obtenu Snapdragon l’année dernière, mais les prix sont plus élevés pour les S23 et S23 Ultra (le modèle plus est en fait un peu moins cher).









Infographie de la série Samsung Galaxy S23

Le prix était-il un problème ? Les électeurs étaient sensibles au prix du Samsung Galaxy S23 Ultra. Peu de gens doutent de la qualité du téléphone, mais certains ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Pour la petite fraction d’électeurs qui souhaitaient voir les avis avant de décider, notre avis S23 Ultra a été mis en ligne samedi.

Le nouvel Ultra n’est pas parfait, son design était quelque chose pour lequel il a été critiqué – il ressemble à l’ancien Ultra. De plus, certains pensent que les améliorations de l’appareil photo ne sont pas assez importantes pour que les propriétaires de S22 Ultra puissent effectuer une mise à niveau. Pourtant, le modèle de l’année dernière obtient une bonne valeur d’échange si vous décidez de mettre à niveau. De plus, il y a beaucoup de gens avec des S Ultras plus anciens ou des téléphones complètement différents.

Les prix du Samsung Galaxy S23 + et de ses frères et sœurs plus petits n’étaient pas autant préoccupants, l’option «trop chère» tombant à la troisième place. Fait intéressant, encore moins de personnes ont ressenti le besoin d’attendre les avis (mais si vous le faites, consultez le nôtre).

D’après les résultats du sondage, le prix du Samsung Galaxy S23 était encore moins préoccupant que même le S23+. Il n’y a pas beaucoup d’options dans cette catégorie de taille et bien que nous ayons vu des mentions du Zenfone 9, l’iPhone 14/14 Pro semble être les alternatives les plus populaires. Lisez notre avis pour en savoir plus sur le téléphone lui-même et ses concurrents.

En parlant d’alternatives, il n’a pas échappé aux gens que le duo Google Pixel 7 coûte moins cher que les Galaxys. Outre les économies de prix, ceux-ci offrent aux gens une expérience de première partie avec le bien-aimé Gcam. Il y a aussi le débat One UI contre Pixel UI.

Les modèles d’iPhone plus chers sont également une option, bien qu’ici le choix de la plate-forme pèse lourdement sur la décision – votre flux de travail et vos habitudes Android peuvent être difficiles à passer à iOS et vice versa.

Mais parmi ceux qui s’en tiennent à Android ou qui cherchent à revenir sur la plate-forme, la série Galaxy S23 de Samsung sera un choix populaire. Si vous en voulez un, vous avez une semaine de plus pour marquer les goodies de précommande.