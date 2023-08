Résultats du sondage hebdomadaire : Galaxy Z Flip5 a peu de concurrence, Z Fold5 est assez cher

Samsung attend beaucoup de ses nouveaux pliables, mais ils ne sont pas devenus moins chers (au contraire, en fait) et les mises à niveau, bien qu’appréciées, n’ont rien de révolutionnaire – d’autres marques avaient déjà trouvé des conceptions de charnières qui se ferment et ont une grande couverture affiche sur leurs pliables à clapet.

Le sondage de la semaine dernière montre que le prix est un problème majeur pour le Samsung Galaxy Z Fold5. Même les critiques élogieuses n’influenceront pas la plupart des gens, c’est juste hors de portée pour eux en termes de coût. Et cela n’aide pas que les caméras Z Fold aient langui derrière ce que les téléphones Galaxy S Ultra obtiennent.

Les caméras et, dans une certaine mesure, la durée de vie de la batterie étaient les principales plaintes concernant le matériel Z Fold5. Cette nouvelle charnière est certainement cool et le chipset plus rapide et plus efficace est également un plus, mais le Z Fold reste un appareil de niche que seuls les acheteurs les plus aisés peuvent envisager.

Passant au Galaxy Z Flip5, celui-ci connaît une demande plus forte mais aussi plus d’hésitation – les critiques seront importantes car les fonctionnalités de l’écran de couverture plus grand sont toujours en évolution. Il fait plus que ce que Samsung avait initialement annoncé, mais il pourrait également y avoir un potentiel gaspillé. Nous verrons comment se passe l’examen.

Fondamentalement pour le Flip, beaucoup moins de gens croient qu’il existe de meilleures options disponibles – le Motorola Razr 40 vanille a subi beaucoup de coups et tandis que le Razr 40 Ultra/Razr+ beaucoup plus performant avait ses défenseurs, ils étaient rares.

Nous avons vu beaucoup d’éloges pour le Honor Magic V2 en tant qu’alternative potentielle au Z Fold5, alors Honor ferait mieux de se dépêcher et de le lancer en Europe. Pour rappel, nous ne savons pas combien cela coûterait et si Honor pourra égaler le support logiciel de Samsung (un gros point positif pour les deux téléphones Z). Malheureusement pour Google, le Pixel Fold a à peine obtenu une mention ou deux.