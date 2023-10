Résultats du sondage hebdomadaire : des prix plus élevés et une disponibilité limitée nuisent aux Pixel 8 et 8 Pro

Google a lancé la série Pixel 8 à un prix plus élevé que la série 7, ce qui a été un facteur majeur dans la façon dont les gens ont voté lors du sondage de la semaine dernière. Près de quatre votants sur dix pensent que le Pixel 8 Pro est trop cher pour ce qu’il propose, même avec ses nouvelles fonctionnalités exclusives.

Mais il y a un obstacle avant que vous puissiez accéder au bouton « acheter » : le Google Store ne vend des Pixels que dans quelques pays. Google s’est lentement amélioré sur ce front, la série Pixel 6 a été lancée dans 9 pays, puis la série Pixel 7 était disponible dans 17 pays et désormais les modèles 2023 sont disponibles dans 20 pays. Cela laisse encore de nombreux acheteurs potentiels sans autre choix que d’importer et d’espérer le meilleur.

Revenons au prix, 1 000 $/1 100 €/107 000 ₹, c’est beaucoup à investir dans un téléphone, donc beaucoup attendent jusqu’à ce que les critiques montrent que le Pixel 8 Pro est digne de son prix. Bien sûr, Google promet 7 ans de mises à jour, afin que le coût puisse être étalé sur une période plus longue.

Mais les gens ont des doutes, notamment concernant le chipset Tensor G3. Est-il aussi bon que Google le prétend ? Ou deviendra-t-il inutilisable avant la fin de la période de support de 7 ans ? Nous ferons bientôt une batterie complète de tests et aurons une meilleure idée de ce que l’avenir nous réserve.

Bien sûr, les prix des téléphones Pixel ont tendance à baisser assez rapidement, c’était donc une autre raison de ne pas acheter le jour du lancement (c’était ce jeudi). Mais il y a encore une autre raison.

Et cela affecte beaucoup plus le Google Pixel 8 – la plupart des personnes intéressées par cette classe de téléphone attendent juste l’arrivée du Pixel 8a. C’est un compliment pour le Pixel 7a, qui était si bon qu’il a sûrement cannibalisé certaines ventes du téléphone le plus cher.

Google a dû retenir la leçon. Premièrement, le Pixel 8 coûte plus cher que son prédécesseur, ce qui laisse un espace dans lequel le 8a peut s’insérer. Deuxièmement, nous entendons dire que certaines fonctionnalités seront rappelées (par exemple, le Tensor G3 peut être sous-cadencé) pour donner aux gens davantage de raisons de choisir le Pixel 8, plus cher, plutôt que le téléphone.

Google a finalement mis les téléphones Pixel sur la bonne voie : cette année, les ventes ont augmenté aux États-Unis et au Japon, par exemple, deux marchés aisés. Et la promesse de 7 ans de support a mis la pression sur d’autres créateurs pour qu’ils améliorent leur propre support. Maintenant, si seulement il pouvait trouver un moyen d’étendre la disponibilité plus rapidement, ce serait formidable.