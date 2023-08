Résultats du sondage hebdomadaire : Android Auto est le favori des fans, Apple CarPlay a aussi ses fans

Les résultats du sondage de la semaine dernière sont arrivés et il est clair qu’Android Auto est le premier choix de logiciel automobile pour ceux d’entre vous qui conduisent. La solution de Google a recueilli plus de 50 % de tous les votes tandis qu’Apple CarPlay arrive loin derrière avec un peu plus de 17 % du gâteau.

Android Auto et CarPlay sont clairement des considérations importantes lors de l’achat d’un nouveau véhicule. Cela n’est pas surprenant car les deux systèmes offrent une plus grande sélection d’applications que les applications intégrées sur la plupart des systèmes d’infodivertissement des véhicules. Ils ont également tendance à fonctionner plus facilement et à offrir une expérience élégante et moderne, mais il y a toujours la question de savoir combien de temps votre téléphone sera pris en charge. Plus d’un quart de nos électeurs sont toujours convaincus qu’ils peuvent continuer leurs trajets sans que Google ou Apple ne prennent le contrôle de leurs tableaux de bord.

Il y a une course serrée en ce qui concerne les alternatives sur le marché de l’infodivertissement, avec 38 % des électeurs se contentant du duopole Apple CarPlay et Android Auto tandis que plus de 34 % sont ouverts à essayer différentes approches d’autres entreprises.

Nous avons vu les marques chinoises Meizu et ses Flyme Auto interface et Huawei HarmonyOS prendre quelques mesures, mais ils sont encore loin d’atteindre les bases d’utilisateurs d’Apple et de Google. Peut-être, le nouvel infodivertissement embarqué de GM système devrait faire ses débuts sur le 2024 Chevrolet Blazer électrique peut changer les choses, mais dans l’état actuel des choses, Apple et Google sont toujours les systèmes d’infodivertissement embarqués préférés pour la majorité.